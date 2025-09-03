Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα Τετάρτη (3/9) ότι είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εάν ο Ουκρανός πρόεδρος επισκεφθεί τη Μόσχα, αλλά πρόσθεσε ότι παραμένει να δούμε εάν μια τέτοια συνάντηση θα έχει νόημα.

Ο Ζελένσκι πιέζει για να συναντήσει τον Πούτιν, προκειμένου να συζητήσουν τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να μεσολαβήσει για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να συναντηθούν οι δύο ηγέτες.

Μιλώντας στην Κίνα στο τέλος της επίσκεψής του εκεί, ο Πούτιν δήλωσε ότι ήταν πάντα ανοιχτός σε μια συνάντηση με τον Ζελένσκι, αλλά επανέλαβε τη συχνά επαναλαμβανόμενη θέση του Κρεμλίνου ότι μια τέτοια συνάντηση πρέπει να προετοιμαστεί καλά εκ των προτέρων και να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα.

«Όσον αφορά μια συνάντηση με τον Ζελένσκι, δεν έχω αποκλείσει ποτέ την πιθανότητα μιας τέτοιας συνάντησης. Αλλά έχει νόημα; Ας δούμε», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι, κατά την άποψή του, η Ουκρανία πρέπει να άρει τον στρατιωτικό νόμο, να διεξαγάγει εκλογές και να πραγματοποιήσει δημοψήφισμα για εδαφικά ζητήματα, εάν θέλει να σημειώσει πρόοδο.

Η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι προσάρτησε τέσσερις ουκρανικές περιοχές το 2022, ισχυρισμό που το Κίεβο και οι περισσότερες δυτικές χώρες απέρριψαν ως απόπειρα παράνομης κατάληψης εδαφών, υποστηριζόμενη από έναν αποικιοκρατικό πόλεμο κατάκτησης.

Πηγή: Reuters