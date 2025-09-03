H Audi μετά από μια περίοδο αναμονής , παρουσίασε το Concept C, ένα αμιγώς ηλεκτρικό διθέσιο σπορ αυτοκίνητο που σηματοδοτεί τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της εταιρείας, που θα υιοθετήσουν τα μελλοντικά μοντέλα της εταιρίας.

Εμπνευσμένο από το Auto Union Type C (1936) και το Audi A6 τρίτης γενιάς (2004), έχει μια καθαρή, όρθια μορφή που αποπνέει παρουσία και ταυτότητα.

Το Audi Concept C εισάγει μια νέα φωτεινή υπογραφή με τέσσερα οριζόντια διατεταγμένα στοιχεία σε κάθε προβολέα και πίσω φως.

Το πρωτότυπο βασίζεται στην PPE πλατφόρμα, την ίδια που θα χρησιμοποιούν οι νέες ηλεκτρικές Posche Boxster και Cayman, Έχει μήκος 4,35 μέτρα, πλάτος 1,95 μέτρα, ύψος 1,23 μέτρα και μεταξόνιο 2,65 μέτρα, με το βάρος του να ανακοινώνεται στα 1.690 κιλά.

Οι έξυπνες τεχνολογίες δημιουργούν μια απρόσκοπτη εμπειρία που απευθύνεται σε όλες τις αισθήσεις. Η οθόνη και η λειτουργική φιλοσοφία ευθυγραμμίζονται επίσης με αυτή τη φιλοσοφία. Η πτυσσόμενη κεντρική οθόνη 10,4 ιντσών παρέχει στους χρήστες σχετικές πληροφορίες με έναν διαισθητικό τρόπο και στο κατάλληλο πλαίσιο – προσαρμοσμένες σε κάθε περίσταση.