Η Hyundai έδωσε στη δημοσιότητα μια teaser εικόνα του concept Three, του πρώτου compact EV concept της μάρκας Ioniq. Όλα αυτά ενόψει του παγκόσμιου ντεμπούτου του στην έκθεση IAA Mobility 2025 που θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο από τις 9 έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

Η συμμετοχή της Hyundai Motor στη μεγαλύτερη έκθεση κινητικότητας της Ευρώπης σηματοδοτεί την επιστροφή της στην εκδήλωση μετά από τέσσερα χρόνια, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωση της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά και την ηγετική της θέση στη βιώσιμη καινοτομία.

«Ο σχεδιασμός του Concept THREE ήταν μια ευκαιρία για εμάς να επανεξετάσουμε το compact EV από την αρχή», δήλωσε ο Simon Loasby, Ανώτερος Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του Κέντρου Σχεδιασμού της Hyundai. «Ορίσαμε την τυπολογία «Aero Hatch» για να δημιουργήσουμε μια σιλουέτα που αποτυπώνει την αίσθηση της ροής και μετατρέπεται σε ένα όμορφα αναλογημένο γλυπτό».

Στο IAA Open Space, η Hyundai Motor θα παρουσιάσει σε βάθος το Concept THREE και τον ρόλο του στον επαναπροσδιορισμό της κατηγορίας των compact EV