Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στη Μασσαλία, όταν ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι επιτέθηκε και τραυμάτισε τουλάχιστον τέσσερα άτομα στο Παλιό Λιμάνι. Ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών που έσπευσαν στην περιοχή μετά την επίθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά σε κατάστημα σε μια περιοχή της πόλης που είναι ιδιαίτερα γνωστή για τη διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πηγές, η επίθεση ξεκίνησε έπειτα από καυγά που ξέσπασε «έξω από ένα εστιατόριο κεμπάμπ».

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, τονίζοντας την ταχύτατη επέμβαση των δυνάμεων της τάξης. Κάτοικος της περιοχής δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Οι αστυνομικοί έφτασαν πολύ γρήγορα. Προσπάθησαν να τον συλλάβουν έξω από ένα φαστ-φουντ και ο άνδρας επιχείρησε να επιτεθεί με το μαχαίρι σε έναν αστυνομικό. Ο αστυνομικός φώναζε: σταμάτα, σταμάτα».

Άλλος μάρτυρας τόνισε ότι ο δράστης κρατούσε «δυο μεγάλα χασαπομάχαιρα», προκαλώντας έντονο φόβο σε περιοίκους και περαστικούς.

Άμεση ανταπόκριση των Αρχών – Προληπτικά μέτρα ασφαλείας

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, οι τραυματίες δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους. Η κινητοποίηση της αστυνομίας ήταν εκτεταμένη, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί ολόκληρη η περιοχή ενώ διακόπηκαν τα δρομολόγια σε δύο γραμμές του τραμ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και η διευκόλυνση των ερευνών.