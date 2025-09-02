Χιλιάδες οικογένειες στο Αφγανιστάν βρέθηκαν τη Δευτέρα αντιμέτωπες με τη σκληρή πραγματικότητα του να περάσουν την πρώτη νύχτα χωρίς στέγη, μετά τον καταστροφικό σεισμό των 6 βαθμών που ισοπέδωσε ολόκληρες κοινότητες. Ο τραγικός απολογισμός ξεπερνά τους 800 νεκρούς και τους 2.700 τραυματίες, ενώ εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια.

Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, στις 23:47 τοπική ώρα (22:17 ώρα Ελλάδας), προκαλώντας πανικό σε εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους, από την Καμπούλ έως την Ισλαμαμπάντ. Η ισχυρή δόνηση ακολουθήθηκε από τουλάχιστον πέντε μετασεισμούς, ανάμεσά τους και έναν με μέγεθος 5,2 βαθμών.

Καταστροφές και Ανθρώπινες Τραγωδίες

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 27 χιλιομέτρων από την Τζαλαλάμπαντ, με εστιακό βάθος μόλις 8 χιλιόμετρα, γεγονός που συνέβαλε στη μεγάλη έκταση των καταστροφών στις ορεινές επαρχίες Νανγκαρχάρ, Κουνάρ και Λαγκμάν.

Στην επαρχία Κουνάρ, και ειδικά στη Νουργκάλ, το χτύπημα του σεισμού ήταν αμείλικτο. Ο 22χρονος Ζαφάρ Χαν Γκοτζάρ περιέγραψε πως «σπίτια κατέρρευσαν πάνω σε γυναίκες και παιδιά», ενώ κάποιοι σκοτώθηκαν ακαριαία και άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Αντίστοιχα, στο χωριό Ουαντίρ, οι κάτοικοι, ακόμη και μετά το βράδυ, αναζητούσαν στους σωρούς αγνοούμενους συγγενείς τους. Σε πολλά σημεία, οι οικογένειες θρηνούσαν τους νεκρούς, ακολουθώντας το ισλαμικό τελετουργικό.

Από την αυγή μέχρι το σούρουπο, ελικόπτερα πραγματοποιούσαν συνεχείς πτήσεις μεταφέροντας βοήθεια, διασώστες, νεκρούς και τραυματίες. Ωστόσο, πολλά χωριά εξακολουθούν να είναι απομονωμένα λόγω κατολισθήσεων που έκλεισαν τους δρόμους, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Διεθνής Υποστήριξη και Ανταπόκριση

Ο ΟΗΕ και οι εταίροι του βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό με τις τοπικές αρχές και ήδη έχει εκταμιευθεί ποσό 5 εκατομμυρίων δολαρίων από το CERF για την κάλυψη των άμεσων αναγκών. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, τόνισε σε σχετική ανακοίνωση πως είναι έτοιμοι για περαιτέρω υποστήριξη όπου χρειαστεί.

Η αντιμετώπιση της κρίσης δυσχεραίνεται από το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της χώρας υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν, που ήδη είχε αντιμετωπίσει μια άλλη μεγάλη φυσική καταστροφή το 2023, όταν η επαρχία Χεράτ επλήγη με πάνω από 1.500 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες κατεστραμμένα σπίτια.

Ασυνέχεια Δυσκολιών και Προσπάθειες Διάσωσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η de facto αφγανική κυβέρνηση, μέχρι στιγμής στην επαρχία Κουνάρ έχουν καταγραφεί 800 νεκροί και 2.500 τραυματίες, ενώ στη Νανγκαρχάρ τουλάχιστον 12 νεκροί και 255 τραυματίες. Οι αρχές εκτιμούν ότι αυτοί οι αριθμοί θα αυξηθούν καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Όπως τονίζει ο επικεφαλής πολιτικής προστασίας της Κουνάρ, «πολλοί παραμένουν εγκλωβισμένοι και δεν είναι δυνατή η ακριβής αποτίμηση των θυμάτων».

Οι τοπικές κοινωνίες αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες, με τους διασωθέντες να είναι κυρίως πρόσφυγες που επέστρεψαν στο Αφγανιστάν έπειτα από κύματα απελάσεων από Πακιστάν και Ιράν. Τα περισσότερα χωριά βιώνουν τραγικές συνθήκες, με τους κατοίκους να κοιμούνται στο ύπαιθρο λόγω του φόβου των μετασεισμών.

Η πρόσβαση των σωστικών συνεργείων παραμένει δύσκολη, καθώς οι κατολισθήσεις έχουν αποκόψει πολλούς δρόμους, επιδεινώνοντας την ήδη κρίσιμη κατάσταση.

Ιστορικό & Σεισμική Επικινδυνότητα

Το Αφγανιστάν, ιδιαίτερα η περιοχή της οροσειράς του Χίντου Κους, θεωρείται μια από τις πλέον σεισμογενείς παγκοσμίως, καθώς εκεί συναντώνται οι ευρασιατική και ινδική τεκτονική πλάκα. Περίπου το 15% της σεισμικής ενέργειας του πλανήτη συσσωρεύεται στην περιοχή αυτή. Από το 1900, έχουν καταγραφεί 12 σεισμοί μεγαλύτεροι των 7 βαθμών στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, όπως σημειώνει το βρετανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (BGS).

Η βραδιά της Κυριακής προς Δευτέρα βύθισε τη χώρα στη θλίψη, με ενδεικτική ένδειξη σεβασμού την τήρηση ενός λεπτού σιγής από την αφγανική εθνική ομάδα κρίκετ, πριν τον αγώνα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.