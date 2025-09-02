Σοκ έχει προκαλέσει στο Περού και την Ινδονησία η δολοφονία Ινδονήσιου διπλωμάτη έξω από την κατοικία του στη Λίμα το βράδυ της Δευτέρας. Ο 40χρονος Ζέτρο Λεονάρντο Πούρμπα, ο οποίος υπηρετούσε στην πρεσβεία της Ινδονησίας, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του με ποδήλατο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Δημόσιας Τάξης του Περού, ο διπλωμάτης δέχθηκε πυρά στην είσοδο της κατοικίας του, σε συνοικία της περουβιανής πρωτεύουσας. Ο δράστης φέρεται να διέφυγε με τη βοήθεια συνεργού του, επιβαίνοντας σε μοτοσικλέτα, όπως καταγράφηκε σε βίντεο που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο διοικητής της αστυνομίας Νταβίντ Γκουιβάρ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με «ξεκαθάρισμα λογαριασμών», χωρίς να αποκλείονται άλλες εκδοχές, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει ενδελεχής έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης.

#SEKILASINFO : Momen Diplomat Indonesia, Zetro Leonardo Purba, tewas setelah menjadi korban penembakan di kawasan Lince, Lima, ibu kota Peru, pada Senin (1/9) malam. Zetro ditembak tiga kali oleh orang tak dikenal di dekat kediamannya lalu melarikan diri dengan sepeda motor. pic.twitter.com/Y2YeuLTX8Z — Lelemuku.com | Lelemuku (@LelemukuCo) September 2, 2025

Ο Ζέτρο Πούρμπα είχε εγκατασταθεί στο Περού μαζί με την οικογένειά του από τον Απρίλιο. Μετά τη δολοφονία του, το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδονησίας ανακοίνωσε την άμεση ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από την πρεσβεία στη Λίμα, ενώ εξέφρασε τη δέσμευση για πλήρη υποστήριξη της οικογένειας του θύματος.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδονησίας Sugiono, με δήλωσή του ζήτησε «εξονυχιστική, διαφανή και ταχεία έρευνα», αλλά και τη μέγιστη δυνατή προστασία για τους Ινδονήσιους διπλωμάτες και πολίτες που βρίσκονται στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Aυξάνονται οι δολοφονίες στο Περού

Η δολοφονία του διπλωμάτη έρχεται σε μια περίοδο δραματικής αύξησης της εγκληματικότητας στο Περού. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι από τον Ιανουάριο έως τα μέσα Αυγούστου του 2025 έχουν καταγραφεί 6.041 ανθρωποκτονίες ο υψηλότερος αριθμός για την ίδια περίοδο από το 2017. Παράλληλα, οι αναφορές για εκβιασμούς έφτασαν τις 15.989, σημειώνοντας αύξηση 28% σε σχέση με το 2024.

Η κυβέρνηση της προέδρου Ντίνα Μπολουάρτε δέχεται έντονη κριτική για την αδυναμία της να περιορίσει την αυξανόμενη βία, με τη διεθνή κοινότητα πλέον να παρακολουθεί με ανησυχία την κατάσταση ασφαλείας στη χώρα.