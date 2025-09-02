Το ενδεχόμενο επιβολής ισραηλινής κυριαρχίας σε τμήματα της Δυτικής Όχθης φέρεται να εξετάζει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ως αντίδραση στο αυξανόμενο διεθνές κύμα αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, ο Νετανιάχου αναμένεται να συγκαλέσει την Πέμπτη συνεδρίαση του στενού υπουργικού συμβουλίου, με τη συμμετοχή κορυφαίων υπουργών και στενών συνεργατών του, προκειμένου να συζητηθούν οι συνέπειες μιας πιθανής απόφασης του ΟΗΕ υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης.

Στο τραπέζι των συζητήσεων αναμένεται να τεθεί και η πρόταση για την «εφαρμογή κυριαρχίας» – ουσιαστικά, την προσάρτηση ισραηλινών εποικισμών ή άλλων περιοχών της Δυτικής Όχθης.

Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ, ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιαρίβ Λεβίν, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και ο Υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς. Ιδιαίτερη πίεση προς την κατεύθυνση της προσάρτησης φέρονται να ασκούν οι ακροδεξιοί υπουργοί Μπεν Γκβιρ και Σμότριτς.

Παράλληλα, νέα ένταση προκαλεί η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να μπλοκάρουν τη συμμετοχή του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα στη Νέα Υόρκη. Οι αμερικανικές αρχές ανακάλεσαν τη βίζα του ιδίου και ακόμη 80 Παλαιστινίων αξιωματούχων, γεγονός που θεωρείται πολιτικό μήνυμα ενόψει των εξελίξεων στο διεθνές διπλωματικό πεδίο.