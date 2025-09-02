Σύμφωνα με τους Times of Israel, οι πληροφορίες των οποίων επιβεβαιώνονται από το ισραηλινό Κανάλι 12, το Ισραήλ προτίθεται να καλέσει 60.000 εφέδρους στον στρατό του, προκειμένου να ολοκληρώσει την επιχείρηση εκτοπισμού των Παλαιστινίων πολιτών προς τη Ράφα και να επιβάλει πλήρη κατοχή στη Γάζα.

Αύριο αναμένεται να ξεκινήσει η σταδιακή επιστράτευση των 60.000 εφέδρων, με στόχο την ολοκληρωτική κατάκτηση του θύλακα.

Οι στρατιώτες αυτοί θα αναπτυχθούν σε διάφορα μέτωπα μέσα στη Γάζα, καθώς ο ισραηλινός στρατός ενισχύει τις δυνάμεις του με ενεργούς στρατιώτες και εφέδρους εν όψει της προγραμματισμένης επιχείρησης κατάληψης της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η πλειονότητα — περίπου 40.000 με 50.000 στρατιώτες — έχει κληθεί να παρουσιαστεί για υπηρεσία στις 2 Σεπτεμβρίου, όπως είχε ανακοινωθεί από τον ισραηλινό στρατό τον προηγούμενο μήνα.

Επιπλέον, προβλέπονται δύο ακόμη κύκλοι κλήσεων: ένας για το Νοέμβριο-Δεκέμβριο και ένας τρίτος για το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2026. Ο αριθμός των εφέδρων που πρόκειται να κληθούν θα προστεθεί στους δεκάδες χιλιάδες που ήδη υπηρετούν. Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την παράταση της θητείας περίπου 20.000 εφέδρων που βρίσκονται ήδη σε ενεργή υπηρεσία για ακόμα 30-40 ημέρες. Έτσι, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο συνολικός αριθμός των εφέδρων αναμένεται να φτάσει περίπου τους 130.000.

Πριν την έναρξη της επιχείρησης, ο ισραηλινός στρατός είχε εκτιμήσει ότι η δύναμη της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ ανέρχεται σε 20.000 και 6.000 μαχητές αντίστοιχα. Όσον αφορά την επιχείρηση στη Γάζα, σύμφωνα με το Κανάλι 12, αύριο θα ξεκινήσει η επιστράτευση 60.000 εφέδρων για να υποστηρίξουν τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές δράσεις.

Αρχικά, θα κληθούν πέντε εφεδρικές ταξιαρχίες, που συνολικά αριθμούν 15.000 στρατιώτες. Οι πρώτοι αυτοί 15.000 έφεδροι θα αναπτυχθούν κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο, τη Συρία και τη Δυτική Όχθη, απελευθερώνοντας έτσι τακτικούς στρατιώτες για τις μάχες στη Γάζα.