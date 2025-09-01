Ισραηλινοί μαθητές πραγματοποίησαν σήμερα δυναμική κινητοποίηση, ζητώντας την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και την επίτευξη μιας συμφωνίας ειρήνης. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, οι μαθητές απείχαν από τα μαθήματα, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα τόσο προς την εγχώρια κοινωνία όσο και προς τη διεθνή κοινότητα.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό ιστότοπο ynet, εκατοντάδες μαθητές απέκλεισαν κεντρική διασταύρωση στη βόρεια χώρα, απαιτώντας συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που θα διευκολύνει τον τερματισμό της ομηρίας. Πολλοί κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Όχι μαθήματα χωρίς τους ομήρους», αποτυπώνοντας το κλίμα αγωνίας και αλληλεγγύης για όσους παραμένουν κρατούμενοι στη Γάζα.

Μαζική συμμετοχή και αποκλεισμοί σχολείων

Η φετινή χρονιά ξεκίνησε για περίπου 2,5 εκατομμύρια μαθητές στο Ισραήλ, ωστόσο σε δεκάδες σχολεία επικράτησε αποχή. Η εφημερίδα Times of Israel αναφέρει ότι μαθητές αρνήθηκαν να εισέλθουν στις αίθουσες, διαμαρτυρόμενοι για τη συνέχιση των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίες διαρκούν σχεδόν δύο χρόνια. Από την πλευρά τους, μαθητές απέκλεισαν και σχολικές εισόδους, με μεγάλα ποσοστά συμμετοχής ακόμα και στο Τελ Αβίβ.

Όπως επισημαίνει η εφημερίδα Haaretz, στη διαμαρτυρία εντάχθηκαν συνολικά 17 σχολεία του κεντρικού Ισραήλ, ενώ περίπου 100 μαθητές-εκπρόσωποι συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ – σημείο αναφοράς για πλήθος κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων μετά τις πολύνεκρες επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν 1.250 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 250 απήχθησαν, μεταφέροντας στην παλαιστινιακή περιοχή της Γάζας.

«Αποφασίσαμε να απεργήσουμε για να δείξουμε αλληλεγγύη με τους ομήρους επειδή είναι Ισραηλινοί – όπως εμείς», δήλωσε στη Haaretz ο Ανόχ Κοέν, μαθητής της Τρίτης Λυκείου, προσθέτοντας: «Την ίδια αλληλεγγύη που σύντομα θα μας επιτρέψει να αφιερώσουμε τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας στο κράτος».