Η προοπτική επανέναρξης διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης παραμένει ανοιχτή. Ωστόσο, οι αμερικανικές απαιτήσεις για την επιβολή περιορισμών στο ιρανικό βαλλιστικό οπλοστάσιο συνεχίζουν να αποτελούν βασικό εμπόδιο, σύμφωνα με δηλώσεις ανώτατου ιρανού αξιωματούχου.

Ο έκτος κύκλος των επαφών μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον ανεστάλη μετά την έκρηξη δωδεκαήμερης σύγκρουσης, κατά την οποία το Ισραήλ και οι ΗΠΑ φέρονται να στόχευσαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, ενώ το Ιράν απάντησε με εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων προς την ισραηλινή επικράτεια.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, «Πράγματι, επιδιώκουμε ορθολογικές διαπραγματεύσεις. Θίγοντας ανέφικτα ζητήματα, όπως οι περιορισμοί στους πυραύλους, χαράσσουν μια πορεία που εκμηδενίζει την προοπτική οποιωνδήποτε συνομιλιών».

Ανησυχία της Δύσης για το πυρηνικό πρόγραμμα

Οι δυτικές χώρες εκφράζουν ανησυχίες πως το ιρανικό πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου θα μπορούσε να προσφέρει υλικό κατάλληλο για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Εκτιμούν, δε, ότι η Τεχεράνη επιδιώκει παράλληλα την ανάπτυξη βαλλιστικού πυραύλου ικανού να φέρει πυρηνική γόμωση.

Το Ιράν, από την πλευρά του, υπερασπίζεται το δικαίωμά του για τη διατήρηση ειρηνικού πυρηνικού προγράμματος, τονίζοντας πως οι δραστηριότητές του επικεντρώνονται κυρίως στην παραγωγή ενέργειας. Η ιρανική ηγεσία απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε κατηγορία για προσπάθεια κατασκευής πυρηνικών όπλων και υπογραμμίζει ότι οι αμυντικές της δυνατότητες δεν τίθενται προς διαπραγμάτευση στο πλαίσιο των συζητήσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Νέες πιέσεις από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις

Την περασμένη εβδομάδα, η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία ενεργοποίησαν τον μηχανισμό επαναφοράς κυρώσεων του ΟΗΕ κατά της Τεχεράνης σε αντίδραση στο πυρηνικό της πρόγραμμα. Οι τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις (E3) απηύθυναν πρόσκληση στο Ιράν να ξεκινήσει άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, προσφέροντας ως αντάλλαγμα την αναστολή της επιβολής κυρώσεων για διάστημα μέχρι και έξι μηνών.