Επτά εντάλματα σύλληψης εναντίον πρώην υψηλόβαθμων αξιωματούχων του συριακού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, εξέδωσαν τον Αύγουστο γαλλικά δικαστήρια. Οι κατηγορίες αφορούν τη βομβιστική επίθεση το 2012 σε κέντρο Τύπου στη Χομς της Συρίας, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο δημοσιογράφοι, όπως ανακοίνωσαν οι δικηγόροι των πολιτικών εναγόντων.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2012, όταν το κτίριο δέχτηκε πυρά και δύο δημοσιογράφοι που αποχώρησαν πρώτοι, η Αμερικανίδα Μαρί Κόλβιν και ο Γάλλος φωτογράφος Ρεμί Οτσλίκ, σκοτώθηκαν από οβίδα. Τρεις ακόμη άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο τραυματίστηκαν.

Μετά από 13 χρόνια έρευνας, η Ερευνητική Ομάδα Εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητας του Δικαστηρίου του Παρισιού εξέδωσε τα εντάλματα για συνέργεια σε εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (FIDH).

Εκτός από τον ίδιο τον Μπασάρ αλ Άσαντ, περιλαμβάνονται ο αδελφός του Μαχέρ αλ-Άσαντ, ο Αλί Μαμλούκ, πρώην διευθυντής της Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο Αλί Αγιούμπ, αρχηγός επιτελείου του στρατού, και ο Ραφίκ Σαχάντα, επικεφαλής της στρατιωτικής και ασφαλείας επιτροπής της Χομς την εποχή της επίθεσης.

«Η έκδοση αυτών των ενταλμάτων αποτελεί κρίσιμο βήμα που ανοίγει το δρόμο για τη δίκη στη Γαλλία», δήλωσε η Κλεμάνς Μπεκτάρ, δικηγόρος των οικογενειών θυμάτων, σημειώνοντας πως πρόκειται για την παλαιότερη υπόθεση Συρίας που εξετάζεται στο Παρίσι.

«Χρειάστηκαν πάνω από δέκα χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά επιτέλους εκδόθηκαν αυτά τα πολυαναμενόμενα εντάλματα, σηματοδοτώντας την αρχή του τέλους της ατιμωρησίας», υπογράμμισε η δικηγόρος της δημοσιογράφου Εντίθ Μπουβιέ, Μαρί Ντοσέ.