Ξαπλωμένος στον καναπέ του σαλονιού. Μέσα σε μια λίμνη αίματος και με βαθύ τραύμα στον λαιμό. Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας κοιμούνται και δεν κατάλαβαν τίποτα.

Τον 22χρονο εντόπισε αιμόφυρτο ο αδελφός του μόλις μπήκε στο σπίτι. Σοκαρισμένος άρχισε να ουρλιάζει.

Στις 2 το πρωί

Το θρίλερ με τον μυστηριώδη θάνατο του 22χρονου ξεκίνησε στις δύο το πρωί στον Άσσο Κορινθίας. Οι γονείς και ο αδελφός του θύματος μετέφεραν με το αυτοκίνητο τους τον νεαρό στο νοσοκομείο της Κορίνθου.

Όμως τα τραύματα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο ήταν πολύ σοβαρά και όταν ο άτυχος νεαρός έφτασε στα Επείγοντα του νοσοκομείου, είχε ήδη χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Πεσμένος με αίματα

«Μόλις πήγε σπίτι ο αδελφός τον είδε πεσμένο κάτω με αίμα. Η μαμά κοιμότανε με την αδελφή. Ο πατέρας μου είπε ότι πήγε ο μικρός στο σπίτι ήταν έξω, και τον ειδοποίησε και τον πήρανε να τον πάνε νοσοκομείο και πέθανε», είπε ο θείος του.

Δίνουν καταθέσεις

Ο πατέρας, η μητέρα και τα δυο μικρότερα αδέλφια του 22χρονου παραμένουν στην Ασφάλεια Κορίνθου και δίνουν καταθέσεις με σκοπό να πέσει φως στο θρίλερ που είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα.

Είχε σοβαρό τροχαίο

Στον Άσσο Κορινθίας οι γείτονες είναι σοκαρισμένοι. Ο 22χρονος πριν ένα χρόνο είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο με τη μοτοσυκλέτα του. Έμεινε στο νοσοκομείο αρκετούς μήνες, κατάφερε όμως να σταθεί ξανά στα πόδια του. Το τελευταίο διάστημα εργαζόταν ως διανομέας.

Ολα ανοιχτά

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ρίξουν φως στις μυστηριώδεις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρός ο νεαρός άνδρας.

Αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα αφού εντύπωση προκαλούν δύο στοιχεία:

-Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης.

-Δεν άκουσε κανείς το θύμα να φωνάζει.

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται, να δώσει απαντήσεις, στις συνθήκες που οδήγησαν στο μυστηριώδη θάνατο του 22χρονου αγοριού.