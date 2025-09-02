Συναγερμός σήμανε στις Aρχές τα ξημερώματα της Τρίτης (2/9), καθώς ένας 22χρονος μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο Κορίνθου.

O άνδρας μεταφέρθηκε από οικείους του στα επείγοντα, φέροντας τραύμα από μαχαίρι στο λαιμό, σύμφωνα με το korinthostv.gr. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο νεαρός κατέληξε.

Οι συνθήκες της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Οι ανακριτές προσπαθούν να διαπιστώσουν πώς και πού συνέβη το περιστατικό. Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ο νεαρός μεταφέρθηκε από το Λέχαιο Κορινθίας προτού διακομιστεί επειγόντως στο νοσοκομείο.

Οι αρχές διευρευνούν τα αίτια του συμβάντος και λαμβάνουν καταθέσεις ώστε να εντοπίσουν τους ενδεχόμενους δράστες της βίαιης επίθεσης.

Τελευταία Νέα