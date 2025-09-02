Συναγερμός σήμανε στις Aρχές τα ξημερώματα της Τρίτης (2/9), καθώς ένας 22χρονος μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο Κορίνθου.

O άνδρας μεταφέρθηκε από οικείους του στα επείγοντα, φέροντας τραύμα από μαχαίρι στο λαιμό, σύμφωνα με το korinthostv.gr. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο νεαρός κατέληξε.

Οι συνθήκες της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Οι ανακριτές προσπαθούν να διαπιστώσουν πώς και πού συνέβη το περιστατικό. Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ο νεαρός μεταφέρθηκε από το Λέχαιο Κορινθίας προτού διακομιστεί επειγόντως στο νοσοκομείο.

Οι αρχές διευρευνούν τα αίτια του συμβάντος και λαμβάνουν καταθέσεις ώστε να εντοπίσουν τους ενδεχόμενους δράστες της βίαιης επίθεσης.