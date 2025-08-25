Ένα σοκαριστικό περιστατικό από την Κίνα κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς βίντεο δείχνει μια μητέρα να οδηγεί την τρίχρονη κόρη της στο νοσοκομείο με ένα μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι.

Shocking moment: A fruit knife accidentally struck a 3-year-old girl’s head while her parents were changing the bedsheet. Thankfully, it has now been safely removed. #safety #safe #child #china #Yunnan pic.twitter.com/PZnFCBU8Ri — Ifeng News (@IFENG__official) August 18, 2025

Το συμβάν καταγράφηκε στις 15 Αυγούστου στο Λαϊκό Νοσοκομείο Ντονγκτσουάν, στην πόλη Κουνμίνγκ της επαρχίας Γιουνάν. Σύμφωνα με τις αρχικές της δηλώσεις, η μητέρα – με το επίθετο Χου – ισχυρίστηκε ότι το παιδί τραυματίστηκε κατά λάθος, όταν τινάζοντας ένα σεντόνι εκτοξεύτηκε ένα μαχαίρι φρούτων και καρφώθηκε στο κεφάλι της μικρής. Αργότερα, όμως, παραδέχθηκε σε νοσοκομειακό υπάλληλο ότι είχε σηκώσει το μαχαίρι για να τρομάξει το παιδί επειδή έκανε φασαρία, με αποτέλεσμα να το τραυματίσει άθελά της.

Η λεπίδα, μήκους περίπου 15 εκατοστών, διαπέρασε το κρανίο του κοριτσιού ακριβώς πάνω από το δεξί αυτί, με τμήμα της να προεξέχει. Αδυνατώντας να τη βγάλει μόνη της, η μητέρα επέλεξε να μεταφέρει την κόρη της στο νοσοκομείο με τα πόδια.

Στο βίντεο φαίνεται το κοριτσάκι να μπαίνει στο νοσοκομείο κρατώντας ήρεμο το χέρι της μητέρας του, ενώ γιατρός σπεύδει να τις συνοδεύσει. Οι γιατροί προχώρησαν σε επιτυχή αφαίρεση της λεπίδας και το παιδί νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Οι τοπικές αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό «ατύχημα χωρίς πρόθεση». Ειδικός γιατρός εξήγησε ότι η ελαστικότητα του παιδικού κρανίου έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάσωσή της, καθώς εάν η μητέρα είχε προσπαθήσει να αφαιρέσει το μαχαίρι μόνη της, η αιμορραγία θα μπορούσε να αποβεί μοιραία.

Το βίντεο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κινεζικά κοινωνικά δίκτυα. «Είναι δυνατόν να συμπεριφέρεται έτσι μια μητέρα; Οι αρχές πρέπει να το διερευνήσουν», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Καημένο παιδί, περπατούσε τόσο ήρεμα… Ευτυχώς που τελικά είναι καλά».