Σημαντικές απαντήσεις για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες θανάτου του 22χρονου, που έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στην Κόρινθο, αναμένεται να προσφέρει το ιατροδικαστικό πόρισμα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Κορίνθου με σοβαρά τραύματα στον λαιμό και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, ο εφημερεύων γιατρός του νοσοκομείου ενημέρωσε ότι το θύμα διακομίστηκε με ακατάσχετη αιμορραγία και δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη διάρκεια της ιατρικής παρέμβασης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., ο 22χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος μέσα στο σπίτι του στην τοπική κοινότητα Άσσου από τον αδελφό του, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα για βοήθεια και τον συνόδεψε στο νοσοκομείο της Κορίνθου.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου συλλέγει καταθέσεις από άτομα που γνώριζαν το θύμα καθώς και από συγγενείς, με στόχο τη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν. Παράλληλα, οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες στον χώρο όπου ανευρέθη τραυματισμένος ο 22χρονος, αναζητώντας τυχόν στοιχεία που θα ρίξουν φως στα γεγονότα.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, καθώς όλοι αναμένουν τα κρίσιμα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα καθορίσουν την πορεία των ερευνών και τις αιτίες του θανάτου.