Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σήμερα με ήπιες απώλειες 1,45%, διατηρώντας το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων.

Ο ΔΤΡ βρέθηκε να ενισχύεται έως και κατά 1,25% (2.206,7 μον.) ωστόσο άλλαξε πορεία και ολοκλήρωσε στις 2.165,23 μον. με -0,66%. Ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε στις 5.033,57 μον. με -1,4%, όπως και ο FTSEM της μεσαίας που έκλεισε στις 2.900,86 μον. με -2,2%.

Ο τζίρος ήταν αυξημένος μεν από χτες (μόλις 137,1 εκατ. ευρώ) αλλά έμεινε σε μέτρια επίπεδα στα 182,82 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15,39 εκατ. σε 19 πακέτα (3 στην ΕΤΕ για 6 εκατ., 1 στην Πειραιώς για 2,5 εκατ., 4 στην ΑΚΤΟΡ για 2,3 εκατ., 4 στην Κύπρου για 2,4 εκατ.) με τον όγκο των συναλλαγών στα 32,48 εκατ. τεμάχια.

Γενικότερα η συνεδρίαση είχε δύο μέρη, στο πρώτο μισό ήταν καρμπόν η χτεσινή, με το μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό να διορθώνει αλλά τις 4 συστημικές τράπεζες να δίνουν ισχυρές στηρίξεις στον ΓΔ και να τον διατηρούν εντός στενού εύρους μεταβολών, με εναλλαγές στο πρόσημό του.

Ωστόσο, με φόντο το ευρύτερα πτωτικό κλίμα διεθνώς και με τις ρευστοποιήσεις στα ευρωπαϊκά ταμπλό να εντείνονται οι συστημικές έχασαν την όποια δυναμική τους και περνώντας κι αυτές σε αρνητικό έδαφος ο ΓΔ έμεινε μόνο στο κατά πόσο θα μπορούσε να διατηρήσει το ψυχολογικό ορόσημο των 2.000 μονάδων.

Επιδόσεις μετοχών

Παρά τη γενικότερη πτώση, οι τράπεζες ξεχώρισαν, με την ΕΤΕ να είναι η μόνη που έκλεισε σε θετικό έδαφος, τόσο στον δείκτη τραπεζών όσο και στην υψηλή κεφαλαιοποίηση.

Συγκεκριμένα, η ΕΤΕ με τον μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας με 27,6 εκατ. έκλεισε στα 12,07 ευρώ με +0,21% και η Πειραιώς με 19,5 εκατ. στα 6,65 ευρώ με -0,12%.

Η Eurobank με 18,4 εκατ. σημείωσε επίσης μικρή πτώση 0,35% στα 3,16, ενώ εξαίρεση ήταν η Alpha (18,3 εκατ.) που ακολούθησε το γενικότερο κλίμα της ημέρας με -1,91% στα 3,38.

Οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στον όμιλο Βιοχάλκο, με την μητρική (1,7 εκατ.) στα 6,38 ευρώ με -3,3%, την μία θυγατρική Cenergy (2,6 εκατ.) στα 10,46 με -3,86% και την έτερη ΕΛΧΑ (897 χιλ.) στα 2,57 με -3,02%.

Σε παρόμοιους ρυθμούς κινήθηκε και η Metlen (9,5 εκατ.) με -3,09% στα 53,30 ευρώ, παρότι ανακοίνωσε ότι έλαβε την επενδυτική απόφαση για 4ο εργοστάσιο αμυντικού εξοπλισμού στον Βόλο.

Από εκεί και πέρα, απώλειες άνω του 2,5% σημείωσαν επίσης οι Λάμδα (3,4 εκατ.) στο -2,88%, η Aegean (3,1 εκατ.) στο -2,84%, η Jumbo (3,7 εκατ.) στο -2,76%, η Motor Oil (2,3 εκατ.) στο -2,68% και τα ΕΛΠΕ (4,8 εκατ.) στο -2,61%.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στα mid caps, όπου διασώθηκε μόνο η Κρι Κρι (799 χιλ.) και αυτό με οριακά κέρδη 0,11% στα 19 ευρώ.

Από την άλλη, ο Φουρλής (1,1 εκατ.) κατέγραψε ισχυρή πτώση με -5,97% στα,4,65 ευρώ και η Αλουμύλ (771 χιλ.) έκλεισε στο -5,8%

Η ΑΒΑΞ (768 χιλ.) συνέχισε για 6η συνεδρίαση να σημειώνει απώλειες, σήμερα με βουτιά 4,58% στα 2,29 ευρώ.

Η Intralot (3,4 εκατ.) διόρθωσε αισθητά στα 1,20 ευρώ με -3,23% έπειτα από τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης, ενώ είχε προηγηθεί ένα 4ήμερο μίνι ράλι 10,9% που κλιμακώθηκε στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις (χτες +3,3%) και η Intracom (747 χιλ.) ακολούθησε από κοντά με -3,89% στα 3,46.

Στα χαμηλότερα στρώματα η MIG συνέχισε με κεκτημένη ταχύτητα από το χτεσινό ράλι (+20,7%) σημειώνοντας νέα άνοδο 3,08% στα 4,02 ευρώ με ιδιαίτερα αυξημένο τζίρο 529 χιλ. ευρώ.

Η Προοδευτική (80 χιλ.) διαφοροποιήθηκε επίσης με +4,35% στα 0,60

Στη συνολική εικόνα στο ταμπλό, μόλις 16 τίτλοι ολοκλήρωσαν με άνοδο έναντι 115 με πτώση.