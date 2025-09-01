Σε εγκεφαλική αιμορραγία, παθολογικής προέλευσης, αποδίδεται, σύμφωνα με τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος του 18χρονου από τον Βόλο που κατέρρευσε το βράδυ της Παρασκευής στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου, όπου είχε βγει βόλτα με φίλους του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η νεκροψία-νεκροτομή που διενεργήθηκε έδειξε ότι η μοιραία εγκεφαλική αιμορραγία οφείλεται σε ανεύρυσμα.

Ο άτυχος 18χρονος βρισκόταν το βράδυ της Παρασκευής με την παρέα του στο πάρκο. Ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε στο έδαφος, ενώ προσπάθησε αρχικά να σταθεί όρθιος.

Παρά την άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Η κηδεία του νεαρού θα τελεστεί την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου.