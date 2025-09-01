Ένα περιστατικό που συγκλόνισε τη Σαντορίνη εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, μπροστά στο Επαρχείο, όταν ένας 74χρονος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο. Ένας αστυνομικός, ο Σάκης Καμπούρης, που υπηρετεί προσωρινά στο νησί, έσπευσε αμέσως και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ, έχοντας στο πλευρό του έναν γιατρό που βρέθηκε τυχαία στο σημείο.

Για είκοσι λεπτά αδιάκοπα έκανε ΚΑΡΠΑ στον πεσμένο στο πεζοδρόμιο πολίτη, μέχρι να φτάσει στο σημείο το πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Χάρη στην ψυχραιμία και την επιμονή του, ο άνδρας μεταφέρθηκε ζωντανός στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν. Πλέον νοσηλεύεται έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο.

Ο Σάκης Κουμπούρης, περιγράφει στο MEGA, τη στιγμή που βρέθηκε αντιμέτωπος με το πιο κρίσιμο καθήκον της καριέρας του: να κρατήσει έναν άνθρωπο ζωντανό.

Η περιγραφή του αστυνομικού που έσωσε τη ζωή του 74χρονου στη Σαντορίνη

«Υπηρετώ στην Άμεση Δράση στην Θεσσαλονίκη στην ομάδα Ζ. Είμαι αποσπασμένος στη Σαντορίνη, για τις καλοκαιρινές ανάγκες του νησιού» είπε ο Σάκης Κουμπούρης.

«Όπως ξέρετε το καλοκαίρι υπάρχει μεγάλη ανάγκη και πρόβλημα στα τουριστικά μας νησιά οπότε ερχόμαστε να τα ενισχύσουμε. Εκείνο το απόγευμα δέχθηκε μία κλήση ο Αξιωματικός Υπηρεσίας του τμήματός μας, ότι υπάρχει ένα πεσμένο άτομο στο κέντρο των Φηρών. Οπότε έφυγα με την μηχανή μου να πάω στο σημείο. Εκεί βρήκα αυτόν τον ηλικιωμένο άνθρωπο. Μάλλον προσπαθούσε να μπει στο όχημα του, αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε κάτω.

Είναι δύσκολες αυτές οι στιγμές που αντιμετωπίζουμε κάθε φορά οπότε προσπάθησα και εγώ να κάνω ό,τι έχω μάθει να κάνω στην εκπαίδευση που περνάμε κάθε 6 μήνες στην Υπηρεσία μου στη Θεσσαλονίκη, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες και κάνοντας ΚΑΡΠΑ» πρόσθεσε.

Και συνέχισε: «Ο χρόνος εκείνη την στιγμή σταματάει γιατί εκείνη τη στιγμή πρέπει να κάνεις κάτι και να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες. Αυτό που προέχει είναι να καλά ο άνθρωπος και να επανέλθει στην καθημερινότητά του. αυτή την στιγμή βρίσκεται στο Ρέθυμνο και έχει ακόμα αγώνα. Φυσικά και ήρθε ασθενοφόρο, υπάρχουν ελλείψεις αλλά τα απιδιά του ΕΚΑΒ κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Είναι φυσικό να υπάρχουν καθυστερήσεις. Ο άνθρωπος επανήλθε όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο».

«Η προσπάθεια η δική μου και ενός ιδιώτη γιατρού που προσήλθε στο σημείο ήταν να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε στην ζωή τον άνθρωπο και να μην τον «χάσουμε»», σημείωσε κλείνοντας.

Στο θέμα αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου: «Φροντίζουμε ιδιαίτερα ειδικά οι αστυνομικοί που είναι στην πρώτη γραμμή να κάνουν σεμινάρια πρώτων βοηθειών. Ειδικά στην Άμεση Δράση πρέπει να γνωρίζουν πρώτες βοήθειες γιατί έχουν κληθεί πολλές φορές σε τέτοια περιστατικά».