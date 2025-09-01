Χωρίς τέλος φαίνεται πως είναι τα περιστατικά βανδαλισμών και καταστροφών σε δημόσιους χώρους, με τους Δήμους να βρίσκονται αντιμέτωποι με διαρκείς φθορές και οικονομική αιμορραγία. Παρά τις προσπάθειες των Δημοτικών Αρχών για την προστασία της δημοτικής περιουσίας, τα περιορισμένα μέσα και η υποστελέχωση ιδιαίτερα στη δημοτική αστυνομία καθιστούν αδύνατη την αποτελεσματική πρόληψη.

Χαρακτηριστικό είναι το νέο περιστατικό που καταγγέλλει με επίσημη ανακοίνωση του ο Δήμος Πολυγύρου, το οποίο αφορά βανδαλισμό παιδικής χαράς επί της οδού Ασκληπιού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, άγνωστοι προκάλεσαν φθορές σε εξοπλισμό της παιδικής χαράς, αφαιρώντας ακόμη και παξιμάδι ασφαλείας από κούνια, καθώς και έναν κρίκο σύνδεσης, δημιουργώντας σοβαρότατο κίνδυνο για την ασφάλεια των παιδιών.

«Την ώρα που πολίτες του Δήμου Πολυγύρου προσφέρουν εθελοντικά τον χρόνο και τις δυνάμεις τους για τον καλλωπισμό των πάρκων, κάποιοι άλλοι επιλέγουν τον δρόμο της καταστροφής», σημειώνει η Δημοτική Αρχή, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για την κατάσταση.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη ενίσχυσης της τοπικής αυτοδιοίκησης με πόρους και προσωπικό, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στο έργο της φύλαξης και συντήρησης των δημόσιων χώρων. Ωστόσο, πέρα από την επιχειρησιακή διάσταση, αναδεικνύεται και το βαθύτερο κοινωνικό ζήτημα: η συστηματική απαξίωση του δημόσιου χώρου και η απουσία σεβασμού προς το κοινό αγαθό.

Ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας κ. Βασίλης Φαρδογιάννης, μετέβη άμεσα στο σημείο και κάλεσε τα συνεργεία του Δήμου, για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών.

Ο κ. Φαρδογιάννης δήώσε χαρακτηριστικά: «Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι ασυνείδητοι θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές μικρών παιδιών, που καθημερινά χαίρονται τις παιδικές χαρές του Δήμου. Ούτε τι ικανοποίηση μπορεί να νιώθει κάποιος καταστρέφοντας τη δημόσια περιουσία. Στη συγκεκριμένη παιδική χαρά έχουμε παρέμβει πολλές φορές λόγω επαναλαμβανόμενων βανδαλισμών, ενώ έχουμε τοποθετήσει και φωτισμό, με στόχο την αποτροπή τέτοιων συμπεριφορών. Πιστεύω ότι είναι ευθύνη όλων μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να γίνουμε φύλακες του τόπου μας».

Πηγή φωτογραφιών Δήμος Πολυγύρου