Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, στο ύψος των Άνω Λιοσίων, καθώς άνοιξαν όλες οι λωρίδες που είχε προηγουμένως διακοπεί η ροή λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, σημειώθηκε σύγκρουση μεταξύ μιας νταλίκας, η οποία μετέφερε οχήματα, και ενός φορτηγού, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης είχε ως αποτέλεσμα να πέσουν στον δρόμο τα αυτοκίνητα που μετέφερε η νταλίκα. Το φορτηγό που ενεπλάκη στο περιστατικό αποχώρησε από το σημείο και αναζητείται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Λόγω του ατυχήματος, για διάστημα περίπου μίας ώρας, διεκόπη η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα και στα δύο ρεύματα: τόσο προς Ελευσίνα όσο και προς Αεροδρόμιο. Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού του οδοστρώματος, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε και οι οδηγοί πλέον κινούνται χωρίς προβλήματα στο σημείο.