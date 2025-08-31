Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής με νεκρό έναν 28χρονο στην περιοχή της Κοζάνης.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε , στο 3ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κοζάνης–Λάρισας, στο ύψος του αεροδρομίου. Ι.Χ. αυτοκίνητο, κάτω αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε και έσπασε τις πλευρικές μπαριέρες και κατέληξε εκτός δρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πυροσβεστική ωστόσο ο άτυχος νέος ανασύρθηκε νεκρός.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Κοζάνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το ΙΧ φαίνεται πως έσπασε με σφοδρότητα το στηθαίο ενώ στο σημείο δεν εντοπίστηκαν ίχνη φρεναρίσματος.

Ο 28χρονος φορούσε κοστούμι και το αυτοκίνητο είχε λευκές κορδέλες, κάτι που ενδεχομένως σημαίνει ότι ίσως είχε πάει σε κάποιο γάμο.

Η συγκεκριμένη οδική αρτηρία θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αρκετά ατυχήματα και δυστυχήματα.