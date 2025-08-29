Ένα τραγικό συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λάρισα, κατά τη διάρκεια εργασιών σε διάβαση των σιδηροδρομικών γραμμών, στην οδό Βόλου. Ένας 63χρονος εργάτης ένιωσε ξαφνικά αδιαθεσία και κατέρρευσε, με περαστικούς να ειδοποιούν άμεσα το ΕΚΑΒ.

Το ασθενοφόρο έφτασε γρήγορα στο σημείο και οι διασώστες κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον επαναφέρουν, καθώς είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, ο άτυχος άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και τελικά κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ