Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με νίκη το πρωτάθλημα, επικρατώντας 1-0 της ΑΕΛ Novibet στην άδεια Τούμπα, αλλά η εμφάνισή του δεν έπεισε. Το γκολ του Ντεσπόντοφ στο 47’ έδωσε τη λύση σε ένα ματς όπου οι «ασπρόμαυροι» δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες, αλλά έδειξαν ξανά δυσκολία στο σκοράρισμα.

Στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ είχε τρεις μεγάλες στιγμές, με κορυφαία εκείνη του Ζίβκοβιτς στο 23’, όταν πλάσαρε άουτ σε κενή εστία. Ο Μελίσσας κράτησε όρθια την ΑΕΛ με σωτήριες αποκρούσεις, ενώ οι φιλοξενούμενοι περιορίστηκαν σε αντεπιθέσεις χωρίς ουσία.

Η αλλαγή του Λουτσέσκου στο ημίχρονο αποδείχθηκε καθοριστική: ο Ντεσπόντοφ μπήκε και σκόραρε με την πρώτη του προσπάθεια. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ πίεσε, με τον Γιακουμάκη να έχει την πρώτη του μεγάλη φάση στην επιστροφή του στη Super League, αλλά ο Μελίσσας κατέβασε τα ρολά.

Ο «Δικέφαλος» πήρε το τρίποντο που ήθελε, ωστόσο η εικόνα του παραμένει μακριά από τα ζητούμενα. Η αδυναμία στο καθαρό τελείωμα και η δυσκολία διάσπασης κλειστών αμυνών εξακολουθούν να τον προβληματίζουν, λίγες μέρες πριν από την κρίσιμη ευρωπαϊκή ρεβάνς με τη Ριέκα.

Ο ΠΑΟΚ πήρε αυτό που ήθελε, όμως το χαμηλό σκορ και η δυσκολία στο «καθαρό» τελείωμα κρατούν τον προβληματισμό για την ομάδα του Λουτσέσκου. Ο Σαββίδης, που βρέθηκε στην προεδρική σουίτα μαζί με τον γιο του Γιώργο, το είδε από κοντά, δείχνοντας για ακόμη μία φορά την παρουσία του δίπλα στην ομάδα. Την ίδια ώρα, στις εξέδρες βρέθηκαν και οι γονείς του Χρήστου Ζαφείρη, που ταξίδεψαν ειδικά για να δουν από κοντά το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του γιου τους.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ (77’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (77’ Τάισον), Κωνσταντέλιας (85’ Ιβανούσετς), Χατσίδης (46’ Ντεσπόντοφ), Τσάλοφ (68’ Γιακουμάκης).

ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Τσάκλα, Παντελάκης, Κοσόνου (22’ Κοβάσεβιτς), Ατανάσοφ (80’ Σουρλής), Στάικος (73’ Πασάς), Γιούσης, Πέρεζ, Μούργος (80’ Χατζηστραβός), Τούπτα.