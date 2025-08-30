Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ηγέτης της Βόρειας Κορέας, εξέφρασε τη δέσμευσή του να προσφέρει μια «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στη Ρωσία, πολεμώντας εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων. Σε πρόσφατη συνάντησή του με συγγενείς των πεσόντων στρατιωτικών, ο Κιμ τίμησε τη θυσία τους, επισημαίνοντας ότι η ανδρεία και το θάρρος τους καθορίστηκαν από το σθένος και την αφοσίωση των οικογενειών τους. Όπως τόνισε στην ομιλία του, οι οικογένειες αυτές είναι «οι πιο ανένδοτοι, πατριώτες και δίκαιοι άνθρωποι σε όλον τον κόσμο», διαβεβαιώνοντας πως η φροντίδα τους αποτελεί προτεραιότητα για το βορειοκορεατικό κράτος.

Στρατιωτική συνεργασία Βόρειας Κορέας – Ρωσίας και απώλειες στο πεδίο

Παρά τις αρχικές αμφιβολίες, μέχρι τα τέλη Απριλίου, τόσο η Πιονγκγιάνγκ όσο και η Μόσχα απέφευγαν να επιβεβαιώσουν επισήμως την αποστολή βορειοκορεατικών στρατευμάτων στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας. Η ανάπτυξη αυτή σχετίστηκε με επιχειρήσεις για την απελευθέρωση εδαφών που κρατούνταν από ουκρανικές δυνάμεις, ύστερα από διασυνοριακή επίθεση τον Αύγουστο του 2024.

Τα ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των βορειοκορεατών στρατιωτικών που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις ή για τις απώλειές τους δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας, περίπου 15.000 Βορειοκορεάτες στρατιωτικοί είχαν αποσταλεί στη Ρωσία, με εκτιμώμενους θανάτους να ανέρχονται σε περίπου 600. Ωστόσο, δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών τοποθετούν τον αριθμό των νεκρών ακόμα και στους 6.000, υποδηλώνοντας μεγάλες απώλειες για το βορειοκορεατικό δυναμικό.

Αναβάθμιση των διμερών σχέσεων και στρατηγικής συνεργασίας

Στο πλαίσιο εμβάθυνσης των στρατιωτικών σχέσεων μεταξύ της Βορείου Κορέας και της Ρωσίας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα την ερχόμενη εβδομάδα. Εκεί, θα βρίσκεται πλάι στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στην επετειακή στρατιωτική παρέλαση με αφορμή τα 80 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την επίσημη συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας. Αυτή θα αποτελέσει την τρίτη συνάντηση των δύο ηγετών τα τελευταία δύο χρόνια, γεγονός που αναδεικνύει τη ραγδαία ενίσχυση της συνεργασίας τους. Η συμμαχία εδραιώθηκε πέρυσι, με την υπογραφή συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο κρατών, η οποία οδήγησε σε σημαντικές διπλωματικές και επιχειρησιακές εξελίξεις.