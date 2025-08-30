Ένα νέο ρεκόρ πωλήσεων ηλεκτροκίνητων οχημάτων κατέγραψε το BMW Group: με την παράδοση ενός plug-in υβριδικού οχήματος της Σειράς 3 από το εργοστάσιο του Μονάχου, πέτυχε το ορόσημο πωλήσεων των 3.000.000 μονάδων. Το επίτευγμα αυτό οφείλεται στη σημαντική αύξηση των πωλήσεων αμιγών ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών μοντέλων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

«Με την παράδοση του 3.000.000ού ηλεκτροκίνητου οχήματος, το BMW Group πέτυχε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο, που υπογραμμίζει ότι τα ηλεκτροκίνητα οχήματα αποτελούν πρωταρχικό στοιχείο του προϊοντικού χαρτοφυλακίου μας το οποίο διατηρεί τεχνολογική ουδετερότητα. Επιπλέον, περισσότερα από ένα στα τέσσερα οχήματα του BMW Group που πωλήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2025 ήταν ηλεκτροκίνητα», δηλώνει ο Jochen Goller, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG, υπεύθυνος τομέα Πελατών, Μαρκών και Πωλήσεων.

Η Ευρώπη αποτελεί με διαφορά τη μεγαλύτερη αγορά για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα του BMW Group. Πάνω από το 60% των παγκόσμιων παραδόσεων ηλεκτροκίνητων οχημάτων του BMW Group πραγματοποιήθηκε στην ήπειρο που αποτελεί και την έδρα της εταιρείας.