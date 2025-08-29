Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ρουί Βιτόρια, σχολίασε την κλήρωση της League Phase του Europa League και τόνισε ότι κανένας αντίπαλος δεν τον τρομάζει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρουί Βιτόρια:

«Όλες οι ομάδες πρέπει να υπολογίσουν τον Παναθηναϊκό ως μια δύναμη μεγάλη, μία πολύ σοβαρή ομάδα. Έχουμε φιλοδοξίες για την διοργάνωση, θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο σε κάθε ματς για να πάρουμε την νίκη.

Η Ρόμα είναι πολύ γνωστή ομάδα, έρχεται από το πρωτάθλημα το ιταλικό, στο ranking είχε την πιο υψηλή βαθμολογία. Κάτι δείχνει που είναι εκεί, έχει κάνει πορείες. Εμείς πρέπει να τους αναλύσουμε όλους στην ώρα τους, να είμαστε προετοιμασμένοι και πιστεύω θα τα καταφέρουμε πολύ καλά.

Οι αντίπαλοι εμένα δεν με τρομάζουν. Έχουμε πολλές δυνατότητες. Ξεκινά το πρωτάθλημα, θα έχουμε ματς σε δύο ταμπλό, πρέπει να ολοκληρωθεί και το ρόστερ, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σωστά. Θα είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλους τους αγώνες, θα χρειαστούμε τα πάντα σε καλό βαθμό, όπως η οργάνωση που έχουμε μέχρι τώρα’».