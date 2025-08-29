Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι ήδη στον… δρόμο για Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πράσινοι βρίσκονται μια ανάσα από τη συμφωνία με την Μπάτσκα Τόπολα για τον σέντερ φορ, Μίλος Πάντοβιτς, ο οποίος προορίζεται για εναλλακτική λύση στην επίθεση της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός είχε προχωρήσει τις προηγούμενες μέρες τις συζητήσεις με τους Σέρβους για τον 23χρονο επιθετικό και πλέον η μεταγραφή του βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης, με τον Πάντοβιτς να αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Αθήνα για να υπογράψει. Ο πρώτος από τους δύο επιθετικούς που θέλει να πάρει ο Παναθηναϊκός μετά την παραχώρηση τουστηείναι ήδη στον… δρόμο για. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πράσινοι βρίσκονται μια ανάσα από τη συμφωνία με την Μπάτσκα Τόπολα για τον, ο οποίος προορίζεται για εναλλακτική λύση στην επίθεση της ομάδας. Οείχε προχωρήσει τις προηγούμενες μέρες τις συζητήσεις με τους Σέρβους για τον 23χρονο επιθετικό και πλέον η μεταγραφή του βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης, με τον Πάντοβιτς να αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Αθήνα για να υπογράψει.

Ποιος είναι ο Πάντοβιτς

Γεννήθηκε στο Νόβι Σαντ της Σερβίας στις 24 Αυγούστου του 2002. Ξεκίνησε αρχικά να παίζει ποδόσφαιρο στην Μπίστριτσα και ύστερα πήγε στην μεγάλη ομάδα της περιοχής Βοϊβοντίνα προτού κάνει το μεγάλο βήμα για την Κ15 του Ερυθρού Αστέρα.

Εκεί ο Μίλος Πάντοβιτς παρέμεινε για αρκετά χρόνια πηγαίνοντας και δύο φορές δανεικός,πρώτα για το δεύτερο εξάμηνο της σεζόν 2019-2020 στην Graphics κι έπειτα για το πρώτο εξάμηνο της 2020-2021 στην Βόζντοβατς.

Την σεζόν 2019-2020 προτού φύγει ως δανεικός έπαιξε τα πρώτα του ματς με την Κ19 του Ερυθρού Αστέρα μετρώντας 9 γκολ σε 20 συμμετοχές. Μάλιστα έπαιξε και κόντρα στον Ολυμπιακό στο Youth League σκοράροντας κι ένα τέρμα στα δύο ματς.

Την επόμενη χρόνια, στο πρώτο μισό που έπαιξε με την φανέλα της Βόζντοβατς που έπαιξε για έξι μήνες είχε 17 συμμετοχές και τρία γκολ. Στην συνέχεια όταν επέστρεψε στον Ερυθρό Αστέρα δεν έπαιξε ξανά και το καλοκαίρι παραχωρήθηκε ως ελεύθερος στην Βόζντοβατς.

Εκεί πέρασε δύο χρόνια όπου «έγραψε» 86 συμμετοχές σκοράροντας 16 γκολ και δίνοντας 10 ασίστ, πεπραγμένα τα οποία τον βοήθησαν να πάρει μεταγραφή στην Μπάτσκα Τόπολα αντί 300 χιλ. ευρώ.το καλοκαίρι του 2023.

Την πρώτη του χρονιά με τη νέα του ομάδα σημείωσε 12 γκολ κι έδωσε 9 ασίστ σε 43 παιχνίδια ξεπερνώντας τα 2,5 χιλ. αγωνιστικά λεπτά. Την περσινή σεζόν έκανε ακόμη πιο γεμάτη χρονιά με 47 συμμετοχές 16 γκολ και 8 ασίστ σε παραπάνω από 3 χιλ. λεπτά.

Να σημειωθεί πως ο 23χρονος Σέρβος φορ έχει παίξει σε όλα τα κλιμάκια της εθνικής Σερβίας, έχοντας και μία συμμετοχή με την μεγάλη ομάδα τον Γενάρη του 2023.