Δημοφιλή
- 1
Τούρκος επιχειρηματίας: Έκαναν μπάρμπεκιου στο πλοίο που τσάκισε το σκάφος του - Αγνόησαν τα συντρίμμια
- 2
Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Τρεις φορές πάνω από το όριο το αλκοόλ στο αίμα της οδηγού της Πόρσε
- 3
Καιρός: Έρχεται φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο με καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
- 4
«Διπρόσωπος» ο καιρός το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου - Πρόγνωση από την Ελίνα Καρέτσου
- 5
Δήμαρχος Παλλήνης στα «ΝΕΑ»: Μέσω ΑΣΕΠ η πρόσληψη του υπαλλήλου που κατηγορείται για εμπρησμούς - Είχε άδεια s
- 6
Κληρονομιές - εξπρές με ψηφιακό φάκελο: Τα πέντε βήματα
- 7
Σ. Κεσίδης (Π.Ο.Κ.Κ.): Φόβοι ότι σε λίγο καιρό το μοσχάρι θα είναι μόνο για πλούσιους - Αναλυτικά οι τιμές
- 8
Live η κλήρωση για Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ στην League Phase του Europa League
- 9
Υπουργείο Παιδείας: Τα τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια
- 10
Φανουρόπιτα: Η ιστορία πίσω από την πίτα - Ο αριθμός των υλικών και η συγχώρεση για τη μάνα του Αγίου
Μεντιλίμπαρ: «Θέλουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας»
Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αλλά και ο αριστερός μπακ της ομάδας, Μπρούνο Ονιεμαέτσι, προχώρησαν σε δηλώσεις τόσο για τον επερχόμενο αγώνα στον Βόλο με τον ΝΠΣ Βόλος αλλά και της παρουσία του κόσμου τους σε αυτήν την εκτός έδρας αναμέτρηση. ΧΟΣΕ ΛΟΥΙΣ ΜΕΝΤΙΛΙΜΠΑΡ – Προπονητής Ολυμπιακού Για το παιχνίδι με τον Βόλο: Παίζουμε […]
Ο Παναθηναϊκός κλείνει τον Μίλος Πάντοβιτς για τρίτο επιθετικό
Ο πρώτος από τους δύο επιθετικούς που θέλει να πάρει ο Παναθηναϊκός μετά την παραχώρηση του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι ήδη στον… δρόμο για Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πράσινοι βρίσκονται μια ανάσα από τη συμφωνία με την Μπάτσκα Τόπολα για τον σέντερ φορ, Μίλος Πάντοβιτς, ο οποίος προορίζεται για εναλλακτική λύση στην επίθεση […]
Μουρίνιο: 15 εκατ. ευρώ θα εισπράξει από τη Φενερμπαχτσέ για την απόλυσή του
Κατά 15 εκατ. ευρώ πλουσιότερος θα γίνει ο Ζοζέ Μουρίνιο μετά την απόφαση της Φενερμπαχτσέ να λύσει τη συνεργασία τους, λιγότερο από δύο εικοσιτετράωρα μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από την Μπενφίκα στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ. Με αυτό το ποσό ο Μουρίνιο αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ που έχει λάβει από […]
Ξεκίνησε ο «Τελευταίος Χορός» του Λιονέλ Μέσι
Ο Λιονέλ Μέσι πιθανόν να αγωνιστεί για τελευταία φορά σε επίσημο παιχνίδι με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής ενώπιον των συμπατριωτών του! Ο οκτώ φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας αναφέρθηκε σε αποχαιρετιστήριο παιχνίδι για τον αγώνα της επόμενης Πέμπτης με τη Βενεζουέλα, στο στάδιο Μονουμεντάλ του Μπουένος Αϊρες, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. «Θα […]