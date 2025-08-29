Ο έκπτωτος πρίγκιπας Χάρι επιστρέφει στο Λονδίνο για να συναντηθεί μετά από 20 μήνες με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, μια συνάντηση ωστόσο που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με τον αδελφό του και διάδοχο του θρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ να διαφωνεί στην αναθέρμανση της σχέσης.

Αν και ο Χάρι θα μιλήσει για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο χρόνια με τον πατέρα του, ο Ουίλιαμ επιλέγει να κρατάει αρνητική στάση, καθώς ο διάδοχος του θρόνου φέρεται να απέρριψε κάθε προσπάθεια για συνάντηση με τον μικρότερο αδελφό του. Η κρίσιμη συνάντηση που θα μπορούσε να αλλάξει τη δυναμική στις τεταμένες σχέσεις της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, βρίσκεται προ των πυλών.

Ο Χάρι αναμένεται να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές Σεπτεμβρίου, προκειμένου να παραστεί στα ετήσια βραβεία WellChild και κατά τη διάρκεια της παραμονής του θα συναντηθεί με τον πατέρα του. Η είδηση που δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα Mirror, αναφέρει πως η επανασύνδεση μεταξύ πατέρα και γιου είναι «πιθανή» και πως υπάρχει «αποφασιστικότητα και από τις δύο πλευρές» να γίνει η συνάντηση.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, οι πληροφορίες που έρχονται στο φως από το παλάτι, θέλουν τον πρίγκιπα Ουίλιαμ να έχει απορρίψει «εκ των προτέρων» την πρόσκληση του αδελφού του, αναδεικνύοντας το βαθύ ρήγμα που εξακολουθεί να υπάρχει μεταξύ των δύο. Η συνάντηση του Χάρι με τον βασιλιά Κάρολο θα είναι -σύμφωνα με πηγές- μια «απλή, πρόσωπο με πρόσωπο συζήτηση» και όχι κάποια «μεγάλη χειρονομία ή σκηνοθετημένη συνάντηση».

«Η ιδιωτικότητα και η αξιοπρέπεια έχουν τεθεί ως προτεραιότητες» σχολιάζουν πηγές. Η προσέγγιση αυτή είναι αποτέλεσμα της συνεννόησης μεταξύ του επιτελείου του πρίγκιπα Χάρι και του γραμματέα επικοινωνίας του βασιλιά Καρόλου, οι οποίοι συναντήθηκαν κρυφά τον Ιούλιο στο Λονδίνο.

Ο Χάρι θα ταξιδέψει μόνος του στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, η οποία δεν έχει επισκεφθεί τη χώρα από τον Σεπτέμβριο του 2022, θα παραμείνει στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας με τα δύο τους παιδιά, τον Άρτσι (6 ετών) και τη Λίλιμπετ (4 ετών). Η έλλειψη επαφής του βασιλιά Καρόλου με τα εγγόνια του φέρεται να του προκαλεί μεγάλη θλίψη, καθώς τα έχει δει μόνο μία φορά, τον Ιούνιο του 2022.

Ο Χάρι από την πλευρά του, έχει επισημάνει επανειλημμένα, πως δεν μπορεί να φέρει την οικογένειά του στην πατρίδα του, χωρίς πλήρη αστυνομική προστασία, την οποία έχασε μετά την αποχώρησή του από τα βασιλικά καθήκοντα και για την οποία έχασε πρόσφατα τη νομική του μάχη.