Στην κατάσχεση και καταστροφή χιλιάδων απομιμητικών προϊόντων (κυρίως παιχνίδια, είδη ένδυσης και αξεσουάρ) και στην επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 260.000 ευρώ οδήγησαν, πρόσφατοι, έλεγχοι της ΔΙ.Μ.Ε.Α. στη Θεσσαλονίκη, ενώ για δύο παραβάτες ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, στελέχη της Διυπηρεασιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του υπουργείου Ανάπτυξης, την περίοδο 25 έως και 27 Αυγούστου, διενήργησαν ελέγχους στη Θεσσαλονίκη, σε συνέχεια αξιοποίησης σχετικών πληροφοριών από Τελωνειακές υπηρεσίες χωρών της ΕΕ, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου.

Εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 39.315 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων (κυρίως παιχνίδια, είδη ένδυσης και αξεσουάρ) και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 260.000 ευρώ, ενώ για δύο παραβάτες της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας εμπορικών σημάτων τηρήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την ΕΛΥΤ (Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων) Θεσσαλονίκης, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή της ΕΛΑΣ και της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Όπως σχολιάζουν στελέχη της ΔΙ.Μ.Ε.Α., οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ