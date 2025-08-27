27 Αυγούστου 2025

Μακρόχρονες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, στο ρεύμα προς Λαμία, καθώς πρόκειται να εκτελεστούν εκτεταμένες ασφαλτικές εργασίες.

Διάρκεια και Ζώνες Εργασιών στον ΑΘΕ

Συγκεκριμένα, από την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, στις 19:00, μέχρι το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, στις 07:00, θα εφαρμοστούν χωριστές φάσεις ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο του ΑΘΕ:

Φάση Α: Εργασίες στη Δεξιά Λωρίδα και στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.)

Αρχικά θα αποκλειστεί η αριστερή λωρίδα μεταξύ του 64,75οχλμ και 65,415οχλμ, με την κυκλοφορία να διέρχεται από τις υπόλοιπες λωρίδες. Στο σημείο 65,415οχλμ, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται στην αριστερή λωρίδα, ενώ η δεξιά λωρίδα και η Λ.Ε.Α. θα παραμείνουν κλειστές έως το 67,6οχλμ. Επιπλέον, η ράμπα εισόδου στο Σχηματάρι Β (στο 66,385οχλμ) προς Λαμία θα παραμείνει κλειστή και οι οδηγοί θα καλούνται να εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο από τον Ανισόπεδο Κόμβο Ριτσώνας (75,525οχλμ) μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Φάση Β: Εργασίες στην Αριστερή Λωρίδα

Σε επόμενο στάδιο, θα αποκλειστεί η αριστερή λωρίδα από το 64,75οχλμ έως το 67,6οχλμ για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων βελτιώσεων.

Ωράριο και Ενημέρωση Οδηγών

Το ωράριο των εργασιών έχει προγραμματιστεί για Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 19:00 έως τις 07:00 της επόμενης ημέρας, ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία των οδηγών και να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στην περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα από το αρχικά προβλεπόμενο διάστημα, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί άμεσα και πριν τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η εταιρεία Νέα Οδός έχει εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας και την ενημέρωση των οδηγών, τοποθετώντας σχετικές προσωρινές σημάνσεις σε καίρια σημεία της διαδρομής.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και υπενθυμίζει στους οδηγούς ότι είναι κρίσιμο να τηρούν τη σήμανση (“οι οδηγοί οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση”), εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια όλων κατά τη διάρκεια των επερχόμενων εργασιών.