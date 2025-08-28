Τα στελέχη της κομματικής έδρας στην Πειραιώς είναι ήδη επί ποδός στον Βορρά – ένα από τα μεγαλύτερα «ναρκοπέδια» για τη ΝΔ. Τα κυβερνητικά στελέχη ανηφορίζουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος μπαίνει σε τροχιά εξαγγελιών ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Κεντρικός στόχος του είναι προφανώς να επιστρέψει και σε τροχιά διεκδίκησης της αυτοδυναμίας στις επόμενες εθνικές κάλπες. Βάσει των τελευταίων καλοκαιριών δημοσκοπικών δεδομένων ο στόχος αυτός εξακολουθεί να δείχνει άπιαστος.

Η κυβέρνηση, μετρώντας συνεχώς «μαύρες τρύπες», αγωνιά να βελτιώσει την εικόνα της πανελλαδικά, όμως είναι κυρίως οι βορειοελλαδίτικοι νομοί εκείνοι που επιφυλάσσουν επίμονες πιέσεις (κάθε είδους) και οι οποίοι πέραν της συμβολικής σημασίας τους έχουν και ουσιαστική βαρύτητα για τη ΝΔ. Οι πιέσεις από τα δεξιά δεν έχουν σταματήσει από τον Ιούνιο του 2024, όταν ο μέσος όρος των απωλειών της ΝΔ στους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας ξεπέρασε το ποσοστό της πανελλαδικής πτώσης του κόμματος – στην Α’ και στη Β’ Θεσσαλονίκης οι νεοδημοκρατικές επιδόσεις γκρεμίστηκαν.

Εξ ου και στις συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες έχει προγραμματιστεί από τα κεντρικά να κινητοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα για την ενεργοποίηση της παραδοσιακής δεξιάς βάσης και ένα φρένο στις διαρροές απογοητευμένων ψηφοφόρων μεταξύ άλλων ο Νίκος Δένδιας (στην εξαιρετικά απαιτητική Β’ Θεσσαλονίκης) και ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης (στην Α’ Θεσσαλονίκης).

Σημειωτέον, υπάρχει πλέον ένα επιβαρυντικό δεδομένο στο εύθραυστο εσωκομματικό τοπίο: στην περιοχή υπάρχει μεγάλη καραμανλική βάση, ενοχλημένη από την ευθεία κριτική του Κυριάκου Μητσοτάκη στους χειρισμούς της διακυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή στην εξωτερική πολιτική.

Γαλάζια «επιστράτευση»

Στο πλαίσιο αυτό καταγράφεται γαλάζια «επιστράτευση». Δεν είναι τόσο το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης προσπάθησε να χωρέσει σε πέντε ώρες παραμονής του στη Θεσσαλονίκη σήμερα, Πέμπτη, όσες περισσότερες συναντήσεις μπορούσε – αυτό αποτελεί πια παράδοση στην εβδομάδα πριν από τη ΔΕΘ. Είναι επιπλέον το γεγονός ότι θα βρεθούν εκεί τουλάχιστον 22 υπουργοί και υφυπουργοί (από Μαξίμου και Μποδοσάκειο βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Ακης Σκέρτσος, ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο Θανάσης Κοντογεώργης), μαζί με τους επιτελείς της οδού Πειραιώς (Κώστας Σκρέκας, Γιάννης Σμυρλής, Αλεξάνδρα Σδούκου κ.ά.).

Και συνολικά 45 υπουργοί και υφυπουργοί (μαζί με γενικούς γραμματείς) θα οργώσουν συνολικά 16 περιφερειακές ενότητες σε όλη τη Μακεδονία και Θράκη σε μόνο πέντε ημέρες – από την ερχόμενη Δευτέρα έως την Παρασκευή. Τέτοια συντονισμένη εξόρμηση στη Βόρεια Ελλάδα γίνεται για πρώτη φορά από το 2022.

Ανοιχτές «πληγές»

Στο πρωθυπουργικό μπλοκάκι θα καταγραφούν αιτήματα και ανάγκες του Βορρά, όπως σκοπεύουν να τα διατυπώσουν οι παραγωγικοί και οι επιστημονικοί φορείς ενόψει της ΔΕΘ. Άλλωστε το κλίμα των τοπικών κοινωνιών σε μια φάση που η κυβέρνηση παλεύει να ανατρέψει την αρνητική ατμόσφαιρα και τη δημοσκοπική στασιμότητά της, θα το πάρει από νωρίς ο Μητσοτάκης στις κατ΄ ιδίαν συνομιλίες του με τους βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης, Β’ Θεσσαλονίκης και Επικρατείας της ΝΔ.

Έπειτα από τη συνάντηση με τους πρυτάνεις, είναι προγραμματισμένη, όπως και πέρυσι, ξεχωριστή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτά ρίχνει βάρος το Μαξίμου για να πείσει σχετικά με το γαλάζιο αφήγημα «βελτίωσης της καθημερινότητας» και περιφερειακής «ανάπτυξης», την ώρα που οι παραγωγικοί φορείς ζητούν στήριξη, επισημαίνοντας τις ανοιχτές «πληγές» στην καθημερινότητα: το κόστος ενέργειας, τα φορολογικά βάρη, οι ελλιπείς υποδομές, οι πιέσεις στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα κ.ο.κ.