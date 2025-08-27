Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εγκατάστασης τερματικών POS στα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων του Μετρό Θεσσαλονίκης, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στη διευκόλυνση των επιβατών. Οι χρήστες του μέσου αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να εκδίδουν εισιτήρια πραγματοποιώντας συναλλαγές με τραπεζική κάρτα, γεγονός που σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού στις καθημερινές μετακινήσεις.

Όπως έγινε γνωστό, η τοποθέτηση των νέων συστημάτων έχει ήδη αρχίσει, ενώ εντός των επόμενων ημερών πρόκειται να εγκατασταθούν και να τεθούν σε πλήρη λειτουργία 104 τερματικά POS στους σταθμούς του Μετρό.

Τα οφέλη για τους επιβάτες του Μετρό

Η εισαγωγή των POS στις υποδομές του Μετρό Θεσσαλονίκης επιφυλάσσει πολλαπλά οφέλη για το επιβατικό κοινό:

Δίνεται η δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων πληρωμής

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με ασφάλεια

Επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής στα εκδοτήρια, καθώς οι επιβάτες αποφεύγουν τις ουρές.

Η εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλίας αναβαθμίζει ουσιαστικά τη λειτουργικότητα του δικτύου, προσφέροντας μια σύγχρονη, γρήγορη και ασφαλή εξυπηρέτηση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών των μέσων μαζικής μεταφοράς.