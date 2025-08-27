Ο Νετανιάχου αναγνώρισε δημόσια τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και των Αρμενίων.
Μιλώντας στο podcast του επιχειρηματία και παρουσιαστή Πάτρικ Μπετ Ντέιβιντ, ο Νετανιάχου κλήθηκε να απαντήσει γιατί το Ισραήλ δεν έχει προβεί σε επίσημη αναγνώριση μέχρι σήμερα.
«Νομίζω ότι το κάναμε. Νομίζω ότι η Κνεσέτ πέρασε σχετικό ψήφισμα», ανέφερε αρχικά, παρότι, όπως σημειώνουν οι Times of Israel, δεν έχει υπάρξει επίσημη απόφαση ή νόμος που να κατοχυρώνει τέτοια αναγνώριση.
Όταν πιέστηκε περαιτέρω, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε: «Μόλις το έκανα εγώ. Ορίστε», υποδηλώνοντας ότι η δική του δήλωση συνιστά πλέον τη θέση της ισραηλινής κυβέρνησης.
BREAKING!
Prime Minister @Netanyahu OFFICIALLY recognizes the Armenian, Assyrian & Greek genocide committed by the Ottoman Empire. pic.twitter.com/fLtsr41YRy
— Patrick Bet-David (@patrickbetdavid) August 26, 2025