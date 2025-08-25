Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, τόνισε σήμερα την ανάγκη η κυβέρνηση του Λιβάνου να διασφαλίσει καταρχάς ότι το Ισραήλ συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας της 27ης Νοεμβρίου, προτού εκκινήσουν συνομιλίες αναφορικά με τη στρατηγική εθνικής άμυνας της χώρας. Με τη δήλωσή του αυτή, ο Κασέμ επανέλαβε την πάγια θέση της Χεζμπολάχ, η οποία στηρίζεται από το Ιράν, αρνούμενη κατηγορηματικά να αφοπλιστεί, παρά τις έντονες πιέσεις που δέχεται διεθνώς.

Η παρατεταμένη σύγκρουση με το Ισραήλ, που ξεκίνησε με το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα, είχε ως αποτέλεσμα μέρος του οπλοστασίου της Χεζμπολάχ να καταστραφεί και την ηγεσία της να πληγεί σημαντικά. Αυτές οι εξελίξεις οδήγησαν σε σημαντική αποδυνάμωση της οργάνωσης, μειώνοντας σημαντικά την επιρροή που ασκούσε στην πολιτική σκηνή του Λιβάνου, όπου για πολλά χρόνια διατηρούσε κυρίαρχη θέση.

Αξίζει να τονιστεί ότι το σιιτικό κίνημα της Χεζμπολάχ ήταν η μοναδική πολιτική παράταξη στον Λίβανο που είχε διατηρήσει το δικαίωμα οπλοφορίας μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου (1975-1990). Παρά τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις, η οργάνωση απέρριψε εκ νέου τις εκκλήσεις της κυβέρνησης της Βηρυτού για αφοπλισμό.

Κλιμάκωση Των Στρατιωτικών Επεισοδίων

Σε παράλληλη εξέλιξη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως “εξόντωσε” ένα μέλος της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, δηλώνοντας αποφασισμένος να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του, με απώτερο στόχο να εξαλείψει κάθε απειλή εις βάρος των πολιτών του Ισραήλ.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επεσήμανε ότι είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε “σταδιακή” απομάκρυνση των ισραηλινών δυνάμεων από το έδαφος του Λιβάνου. Αυτό, όπως διευκρίνισε, θα συμβεί μόνο εφόσον η κυβέρνηση της Βηρυτού προχωρήσει στην εφαρμογή του προγράμματός της για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Ειδικότερα, ο Νετανιάχου έδωσε έμφαση στο γεγονός πως “Το Ισραήλ είναι πρόθυμο να υποστηρίξει τον Λίβανο στις προσπάθειές του για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και να συνεργαστεί για ένα πιο ασφαλές και σταθερό μέλλον”, σημειώνοντας τη σημασία των πρόσφατων ενεργειών της κυβέρνησης του Λιβάνου.

Αν η κυβέρνηση καταφέρει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, το Ισραήλ φέρεται έτοιμο να λάβει αμοιβαία μέτρα, με πιο χαρακτηριστική τη σταδιακή μείωση της ισραηλινής στρατιωτικής παρουσίας, πάντα σε συντονισμό με τον μηχανισμό ασφαλείας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Διπλωματικές Επαφές και Ρόλος της Διεθνούς Κοινότητας

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ANI) μετέδωσε την άφιξη στη Βηρυτό της αναπληρώτριας απεσταλμένης των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Μόργκαν Ορτάγκους, η οποία θα έχει κρίσιμες συνομιλίες με Λιβανέζους αξιωματούχους σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις και τις δυνατότητες εξομάλυνσης της κατάστασης.

Παράλληλα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να ψηφίσει για πιθανή παράταση κατά ένα έτος της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης (UNIFIL) που δραστηριοποιείται στον νότιο Λίβανο και λειτουργεί ως ουδέτερη ζώνη μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου από το 1978. Ωστόσο, Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εκφράζουν την αντίθεσή τους σε αυτή την παράταση, επικαλούμενοι λόγους ασφάλειας και στρατηγικής σταθερότητας στην περιοχή.