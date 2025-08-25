Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση σήμερα, εκφράζοντας τη βαθιά λύπη της χώρας του για αυτό που χαρακτήρισε ως “τραγική ατυχία”, η οποία σημειώθηκε στο νοσοκομείο Νάσερ, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Το περιστατικό είχε τραγικό απολογισμό, καθώς μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται και πέντε δημοσιογράφοι, με αρκετούς από αυτούς να εργάζονται για διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται πέντε δημοσιογράφοι που εργάζονταν για σημαντικά διεθνή πρακτορεία ειδήσεων και ειδησεογραφικά δίκτυα, όπως το Reuters, το Associated Press και το Al Jazeera.

Αντίδραση από τον Νετανιάχου: Έμφαση στην προστασία των δημοσιογράφων

Σε δήλωσή του στα αγγλικά, ο Νετανιάχου υπογράμμισε: “Το Ισραήλ λυπάται βαθύτατα για το τραγικό ατύχημα που συνέβη σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ, στη Χαν Γιούνις”. Τόνισε επίσης ότι το Ισραήλ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο έργο τόσο των δημοσιογράφων, όσο και του ιατρικού προσωπικού, καθώς και όλων των αμάχων που βρίσκονται στη δίνη της σύγκρουσης.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι “οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα” για το περιστατικό. Υπογράμμισε ακόμη πως “ο πόλεμός μας είναι εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς. Οι δίκαιοι στόχοι μας είναι η ήττα της Χαμάς και η επιστροφή των ομήρων πίσω στην πατρίδα”, θέτοντας εκ νέου το πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων που διεξάγει η χώρα του στη Γάζα.