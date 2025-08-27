Το Τόκιο βιώνει μια πρωτοφανή περίοδο καύσωνα, καταγράφοντας σήμερα τη δέκατη συνεχόμενη ημέρα με θερμοκρασίες 35° Κελσίου ή υψηλότερες. Σύμφωνα με τη Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA), το φαινόμενο αυτό δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία των μετεωρολογικών καταγραφών της χώρας.

Όπως ανακοίνωσε η JMA στο Γαλλικό Πρακτορείο, αυτή η διαδοχή υπερβολικής ζέστης διαπιστώνεται «για πρώτη φορά αφότου άρχισαν να τηρούνται χρονικά» το 1875.

Η κλιματική αλλαγή πίσω από τα ακραία φαινόμενα

Επιστημονικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή καθιστά τα κύματα καύσωνα συχνότερα, εντονότερα και πιο εκτεταμένα. Παρότι οι Ιάπωνες μετεωρολόγοι αποφεύγουν την άμεση συσχέτιση κάθε μεμονωμένου καιρικού επεισοδίου με τη γενική τάση ανόδου των θερμοκρασιών, αναγνωρίζουν ότι η σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας συμβάλλει σε όλο και πιο απρόβλεπτα μετεωρολογικά φαινόμενα.

Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στην Ιαπωνία

Το καλοκαίρι του 2024 συγκαταλέγεται στα θερμότερα όλων των εποχών για τη χώρα, καθώς ισοφάρισε το ρεκόρ που είχε σημειωθεί μόλις το 2023. Αντίστοιχα, το φθινόπωρο που ακολούθησε προέκυψε ως το θερμότερο που έχει καταγραφεί εδώ και 126 χρόνια μετρήσεων.

Η διαταραχή των καιρικών συνθηκών έχει ήδη ορατά αποτελέσματα στη φύση της Ιαπωνίας. Οι χαρακτηριστικές κερασιές, σύμβολο της χώρας, ανθίζουν νωρίτερα ή και ελλιπώς, καθώς οι θερμοκρασίες φθινοπώρου και χειμώνα δεν είναι πλέον επαρκώς χαμηλές.

Αλλαγές στο φυσικό τοπίο και το Όρος Φίτζι

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το διάσημο Όρος Φούτζι. Πέρσι, το χιόνι κάλυψε την κορυφή του μόλις στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ συνήθως το φυσικό φαινόμενο συμβαίνει έναν μήνα νωρίτερα, τον Οκτώβριο. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έκπληξη σε πολλούς κατοίκους και επισκέπτες της χώρας.