Οι PFAS ή αλλιώς «αιώνιες χημικές ουσίες» – γνωστές και ως «για πάντα χημικά» – δεν διασπώνται ποτέ, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται στο περιβάλλον και τελικά να εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα. Μια νέα επιστημονική μελέτη καταγράφει ανησυχητικά ευρήματα σχετικά με τα ελληνικά αυγά, αποκαλύπτοντας υψηλές συγκεντρώσεις PFAS, αλλά και ίχνη φυτοφαρμάκων και φαρμάκων.

Οι ειδικοί εδώ και χρόνια προειδοποιούν για τον κίνδυνο: οι PFAS έχουν συνδεθεί με καρκίνο, βλάβες στο ήπαρ και το ανοσοποιητικό σύστημα, καθώς και με προβλήματα ανάπτυξης στα παιδιά. Έρευνες σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Δανία έχουν δείξει εκτεταμένη μόλυνση αυγών. Το ερώτημα ήταν αν μια παρόμοια κατάσταση ισχύει και στην Ελλάδα. Την απάντηση έδωσαν οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το ΕΚΠΑ. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science of The Total Environment, ανέλυσε 75 αυγά από κοτέτσια σε περιοχές όπως οι Σέρρες, η Μαγνησία, η Βοιωτία, η Αττική και η Ηλεία.

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικά, καθώς σε όλα τα δείγματα ανιχνεύθηκαν PFAS, ενώ σε πάνω από τα μισά αυγά οι συγκεντρώσεις ξεπερνούσαν τα επιτρεπτά όρια της ΕΕ. Στην Ηλεία, κάθε δείγμα υπερέβη τα όρια που έχει θέσει η EFSA για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Οι μέσες τιμές των PFOS, PFHxS και PFBA καταγράφηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα, με ορισμένες μετρήσεις να φτάνουν έως και 5,30 μg/kg. Σύμφωνα με τους ερευνητές, έφηβοι και ηλικιωμένοι στην Ελλάδα υπερβαίνουν το όριο ασφαλούς εβδομαδιαίας πρόσληψης, γεγονός που προκαλεί σοβαρούς προβληματισμούς σχετικά με την υγεία των καταναλωτών.

Η έρευνα κατέγραψε επίσης, για πρώτη φορά σε ελληνικά αυγά, υπολείμματα φαρμάκων και έξι διαφορετικά φυτοφάρμακα. Μεταξύ αυτών, το εντομοαπωθητικό DEET βρέθηκε σε όλα τα δείγματα, ενώ το οξολινικό οξύ ήταν το πιο συχνά ανιχνευμένο φαρμακευτικό σκεύασμα. Παρά το γεγονός ότι τα βαρέα μέταλλα βρέθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ξεκάθαρα ότι η παρουσία PFAS στα ελληνικά αυγά αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία. Όπως αναφέρουν, είναι απαραίτητη η περαιτέρω έρευνα για τον εντοπισμό των πηγών μόλυνσης και τη λήψη μέτρων προστασίας.