Στις φυλακές της Λάρισας βρίσκεται από χθες το βράδυ ο συζυγοκτόνος του Βόλου, ο οποίος βρίσκεται σε ένα κελί με άλλο οκτώ άτομα, αλλά δεν μιλάει με κανέναν.

Από χθες το βράδυ βρίσκεται στις φυλακές της Λάρισας. Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, ο 40χρονος Αλβανός μεταφέρθηκε στην τρίτη πτέρυγα των φυλακών. Περίπου 200 άτομα σε δύο θαλάμους που ήταν να μπει δεν τον δέχτηκαν και έχει μπει σε ένα θάλαμο οκτώ ατόμων, όπου και εκεί τον κρατούν… απομονωμένο. Δεν του μιλάει κανείς, όπως κι αυτός δεν μίλησε σε κανέναν και δεν έχει ζητήσει το παραμικρό. Την ίδια ώρα η αδελφή της άτυχης 36χρονης περιμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ώστε να μπορέσει να πάρει την επιμέλεια των παιδιών. «Είναι ένα τέρας που πρέπει να μείνει για πάντα στη φυλακή», είπε μιλώντας στο STAR.

«Είναι τέρας, μεγάλο τέρας. Θανατική ποινή πρέπει να πάρει, γιατί εκβίαζε τα παιδιά, την αδελφή μου, με τον χειρότερο τρόπο και κοίτα που κατέληξε, στο θρίλερ η κατάσταση αυτή. Άμα την αγαπούσε, άμα την αγαπούσε πραγματικά την αδελφή μου, τη σκότωσε, την έβαλε στο χώμα για πάντα. Ας κάτσει και αυτός στη φυλακή για πάντα» είπε. Η αδελφή της άτυχης μητέρας ξεσπά. Η Μαριόλα δεν ήταν ευτυχισμένη δίπλα του. Την άφηνε έγκυο για να την έχει δεμένη, λέει οργισμένη μιλώντας στο STAR.

«Αυτός ήθελε γυναίκα με το ζόρι. Η αδελφή μου δεν ήταν ευτυχισμένη. Μου είπε, ότι ήταν έγκυος και εγώ λέω “κάτσε ρε αδελφούλα μου, τι κάνετε, γιατί το κάνεις αυτό συνέχεια στον εαυτό σου”. “Με ζηλεύει για να μην τον χωρίσω” μου λέει. Αυτός νόμιζε, ότι όσο πιο πολλά παιδιά θα κάνει, τόσο πιο δεμένη θα την έχει» πρόσθεσε. Απαντώντας στον ισχυρισμό του δράστη, ότι η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση από το περασμένο Πάσχα, κάτι που τον καταρράκωσε, είπε: «Επειδή έστειλε κάποιος άγνωστος ένα μήνυμα, τι πάει να πει αυτό, ότι τον απατούσε;».

«Στο κάτω-κάτω μαζί τα είχανε τα τηλέφωνα, είχε και αυτός το δικό της και αυτή είχε το δικό του. Μαζί τα είχανε. Πως βρέθηκε τώρα, ότι τον απατούσε, αφού αυτός έβλεπε όλα τα μηνύματα. Είχε και αυτός τους δικούς της κωδικούς, που έμπαινε στο facebook, στο tik tok, messenger οπουδήποτε» κατέληξε η αδελφή της 36χρονης.