Στη Σκιάθο αναμένεται να μετακομίσουν τα τέσσερα παιδιά της 36χρονης που δολοφονήθηκε με πρωτοφανή αγριότητα από τον σύζυγό της και πατέρα τους μπροστά στα μάτια τους στο Βόλο.

Σύμφωνα με την δικηγόρο της οικογένειας του θύματος, Αντωνίας Μπαλλούς, την οποία διόρισαν προς υποστήριξη της κατηγορίας, η έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Βόλου για τα τέσσερα παιδιά της 36χρονης και του 40χρονου που ζήτησε κατεπειγόντως η εισαγγελέας Βόλου, είναι θετική ως προς το να αναλάβει την επιμέλεια τους η αδελφή του θύματος που ζει και εργάζεται στην Σκιάθο. Η εισαγγελέας ανηλίκων Βόλου, πρόκειται να υπογράψει αύριο τη διάταξη της αναδοχής των τεσσάρων παιδιών, ηλικίας 18, 16, 13 και 5 ετών.

Τα ίδια τα παιδιά άλλωστε εξέφρασαν την επιθυμία τους να μείνουν στην Ελλάδα, μαζί με τη θεία τους και εκτιμήθηκε ότι η αλλαγή περιβάλλοντος θα τα βοηθήσει να ξεφύγουν από τον εφιάλτη που βιώνουν μετά τη δολοφονία της μητέρας τους. Όπως είπε η κ. Μπαλλούς ερωτηθείσα σχετικά, μίλησε με την μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, η οποία της μετέφερε ότι η ψυχολογική κατάσταση των παιδιών είναι πολύ κακή.