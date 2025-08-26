Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα επιδιώξει την επιβολή της θανατικής ποινής σε περιπτώσεις δολοφονιών στην Ουάσιγκτον, επικαλούμενος την ανάγκη για αυστηρότερα μέτρα αποτροπής του εγκλήματος.

Το 1992, μετά τον φόνο ενός κοινοβουλευτικού βοηθού το Κογκρέσο είχε επιβάλει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την επαναφορά της εσχάτης των ποινών στην Ουάσιγκτον, αλλά τα δύο τρίτα των κατοίκων την είχε απορρίψει.

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού συμβουλίου ο Τραμπ τόνισε: «Όποιος διαπράξει δολοφονία στην πρωτεύουσα, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή. Θανατική ποινή, θανατική ποινή».

Ο ίδιος χαρακτήρισε το μέτρο ως «πολύ ισχυρό αποτρεπτικό» και πρόσθεσε: «Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό σε αυτή τη χώρα αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή».

Επίσης ο Τραμπ διευκρίνισε ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί στην Ουάσιγή η πρόταση του Προέδρου. Η Ουάσιγκτον δεν εφαρμόζει τη θανατική ποινή σε τοπικό επίπεδο, ωστόσο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση διατηρεί αυτή τη δυνατότητα. Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμα και σε υποθέσεις τοπικών δολοφονιών, η δίωξη ασκείται από τον ομοσπονδιακά διορισμένο Εισαγγελέα των ΗΠΑ.

Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ εντάσσονται στο πλαίσιο της εκστρατείας του για την ανάκτηση της τάξης στην Ουάσιγκτον, μια πόλη που θεωρεί ότι “έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες”. Για τον σκοπό αυτό, διέταξε την ανάπτυξη στρατιωτών της Εθνοφρουράς, μερικοί από τους οποίους τώρα οπλοφορούν στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Τη Δευτέρα ζήτησε από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να συγκροτήσει μια ειδική μονάδα στις τάξεις της Εθνοφρουράς “με αποστολή να εγγυάται την τάξη και την ασφάλεια στην πρωτεύουσα της χώρας”.

Ανακοίνωσε επίσης την πρόσληψη επιπλέον αστυνομικών και εισαγγελέων στην Ουάσιγκτον.

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες, ενώ τρεις άλλες η Καλιφόρνια, το Όρεγκον και η Πενσυλβάνια έχουν εφαρμόσει μορατόρια.

Τέλος τρεις πολιτείες η Αριζόνα, το Οχάιο και το Τενεσ είχαν αναστείλει τις εκτελέσεις, αλλά έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να τις επαναφέρουν.

Με πληροφορίες από CNN, ΑΠΕ-ΜΠΕ