Σε εξέλιξη παραμένουν οι διπλωματικές διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με το μέλλον της ειρηνευτικής δύναμης στη νότια Λίβανο (FINUL/UNIFIL), ενώ πλησιάζει η λήξη της τρέχουσας εντολής της στις 31 Αυγούστου. Η Γαλλία και η κυβέρνηση της Βηρυτού έχουν ταχθεί υπέρ της ανανέωσης της αποστολής για έναν ακόμη χρόνο, ωστόσο συναντούν έντονη αντίδραση από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, οι οποίες διατηρούν επιφυλάξεις για τη συνέχισή της.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι 15 χώρες –μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, μόνιμα και μη, ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα διαβουλεύσεις επί σχεδίου ψηφίσματος που επεξεργάστηκε το Παρίσι, προτείνοντας την επέκταση της θητείας των περίπου 10.800 κυανόκρανων, που προέρχονται από χώρες όπως η Ινδονησία, η Ινδία, η Ιταλία, η Γκάνα και το Νεπάλ. Η ειρηνευτική δύναμη έχει αναπτυχθεί στα σύνορα Λιβάνου – Ισραήλ από τον Μάρτιο του 1978.

Η ψήφιση του σχετικού ψηφίσματος, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, αναβλήθηκε επ’ αόριστον εξαιτίας διαφωνιών μεταξύ των μελών, όπως ανέφεραν πηγές του ΟΗΕ στο AFP.

Αντιρρήσεις και διπλωματικό παρασκήνιο

Η επικαιροποιημένη εκδοχή της απόφασης προβλέπει την ανανέωση της εντολής της FINUL έως τις 31 Αυγούστου 2026, ενώ παράλληλα εκφράζει «την πρόθεση» του Συμβουλίου Ασφαλείας να εργαστεί για τη σταδιακή απόσυρση των κυανόκρανων. Στόχος είναι να αναλάβει αποκλειστικά η λιβανική κυβέρνηση την ευθύνη για τη διασφάλιση της ασφάλειας στη νότια περιοχή της χώρας.

Η επικείμενη ψηφοφορία συμπίπτει χρονικά με τη δέσμευση της Βηρυτού, υπό την πίεση κυρίως των ΗΠΑ, να προχωρήσει στον αφοπλισμό και τη διάλυση του στρατιωτικού βραχίονα της Χεζμπολά, που υποστηρίζεται από το Ιράν, μέχρι το τέλος του έτους. Το μέτρο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία έθεσε τέρμα στη δίμηνη σύρραξη μεταξύ ισραηλινού στρατού και Χεζμπολά τον Νοέμβριο του 2024.

Σε πρόσφατη δήλωση, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν υποστήριξε την παραμονή της FINUL στην περιοχή, τονίζοντας πως «οποιοσδήποτε περιορισμός της εντολής της (…) θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στην κατάσταση, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να κατέχει κάποια τμήματα της λιβανικής επικράτειας».

Στρατιωτικές εξελίξεις και διλήμματα ασφάλειας

Παρά τις πρόνοιες της συμφωνίας για πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον νότιο Λίβανο, το Ισραήλ διατηρεί παρουσία σε περιοχές που κρίνονται στρατηγικής σημασίας και εξακολουθεί να προχωρά σε αεροπορικές επιδρομές εναντίον λιβανικών στόχων. Επιπλέον, οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων και κυανόκρανων δεν έχουν εκλείψει, γεγονός που εντείνει το κλίμα ανασφάλειας στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η ισραηλινή κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επέμβασης στον Λίβανο, εάν η Χεζμπολά, η οποία εκτιμάται ότι έχει υποστεί απώλειες, δεν αφοπλιστεί πλήρως. Το σχέδιο απόφασης του ΟΗΕ καλεί το Ισραήλ να αποσύρει «τις τελευταίες δυνάμεις του από τομείς βόρεια της μπλε γραμμής, συμπεριλαμβανομένων των πέντε θέσεων που κρατά στο λιβανικό έδαφος».

Από την πλευρά των ΗΠΑ, παραμένει αβέβαιο εάν η Ουάσιγκτον θα καταφύγει σε βέτο έναντι του γαλλικού ψηφίσματος, τηρώντας προς το παρόν σιγή ασυρμάτου. Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις σε ερώτηση του Τύπου για τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο ρόλος και η σημασία της FINUL

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, χαρακτήρισε «κρίσιμη» τη συνεισφορά της FINUL στην υποστήριξη του λιβανικού στρατού. Έδωσε έμφαση στην επιμελητειακή και οικονομική στήριξη που προσφέρει η δύναμη, καθώς και στις παραδόσεις καυσίμων και την εκπαίδευση των 8.300 στελεχών στον νότο.

«Είχαμε πάντα την αίσθηση ότι η παρουσία της FINUL φέρνει σταθερότητα κατά μήκος της μπλε γραμμής», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της ειρηνευτικής δύναμης στη διατήρηση της ισορροπίας σε μια περιοχή αυξημένης έντασης.