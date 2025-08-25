Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι είχε νέα επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχαν την περασμένη Δευτέρα, ενώ στον Λευκό Οίκο φιλοξενούσε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και επτά Ευρωπαίους ηγέτες.

«Κάθε συνομιλία που έχω μαζί του είναι μια καλή συνομιλία», ανέφερε ο Τραμπ. «Και μετά, δυστυχώς, ένα βλήμα εκτοξεύεται στο Κίεβο ή κάπου αλλού, και τότε θυμώνω πολύ. Νομίζω ότι θα τελειώσουμε τον πόλεμο. Είναι δύσκολο».

Ο Τραμπ πρόσθεσε πως «το γεγονός ότι (σ.σ. ο Πούτιν) πήγε στην Αλάσκα, είναι μια ισχυρή ένδειξη ότι θέλει να το τελειώσει».

Παρά τις εντατικές διπλωματικές κινήσεις σε Αλάσκα και Ουάσιγκτον, το Κρεμλίνο εμφανίστηκε απρόθυμο να στηρίξει την πρόταση του Τραμπ για απευθείας συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι. Ερωτηθείς γιατί θεωρεί πως ο Ρώσος πρόεδρος δεν επιθυμεί μια τέτοια συνάντηση, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή δεν τον συμπαθεί». Και συνέχισε λέγοντας ότι «γενικά δεν συμπαθιούνται μεταξύ τους», επαναλαμβάνοντας μία πάγια σκέψη του, ότι «αν ήμουν εγώ πρόεδρος, ο πόλεμος δεν θα είχε αρχίσει ποτέ».

«Θα επανέλθουμε», είπε, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ «ασχολούνται με το ΝΑΤΟ, όχι πραγματικά με την Ουκρανία» και ότι «δεν ξοδεύουμε πλέον χρήματα για την Ουκρανία».