Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε με σημερινή του ανάρτηση, καταφερόμενος εναντίον της Νότιας Κορέας και αναφερόμενος σε μια «εκκαθάριση», λίγες μόλις ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της χώρας, Λι Τζάε-μιουνγκ, στον Λευκό Οίκο.

Σε ανάρτησή του στο δίκτυο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ; Θα λέγαμε μία εκκαθάριση ή μια επανάσταση. Δεν μπορούμε να έχουμε συναλλαγές με μια χώρα υπό αυτές τις συνθήκες. Θα συναντηθώ με τον νέο πρόεδρο σήμερα στον Λευκό Οίκο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!!!!», αποφεύγοντας να διευκρινίσει το ακριβές περιεχόμενο των δηλώσεών του.

Ο Νοτιοκορεάτης ηγέτης πρόκειται να γίνει δεκτός από τον Τραμπ και στη συνέχεια θα διεξαχθούν συνομιλίες στο Οβάλ Γραφείο. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη τοποθετηθεί κριτικά απέναντι στους προέδρους της Ουκρανίας και της Νότιας Αφρικής σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Πολιτική κρίση στη Νότια Κορέα

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η σημερινή συνάντηση θα εξελιχθεί σε μια νέα δοκιμασία για τον πρόεδρο Λι Τζάε-μιουνγκ, έναν αριστερό πολιτικό που ανέλαβε την εξουσία τον Ιούνιο, έπειτα από μια περίοδο έντονης πολιτικής αναταραχής στη χώρα.

Ο Λι διαδέχθηκε τον συντηρητικό Γιουν Σουκ Γεόλ, ο οποίος καθαιρέθηκε τον Απρίλιο μετά την απόπειρά του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο. Αυτή η πολιτική κρίση συνοδεύτηκε από εκτεταμένες δικαστικές διαδικασίες. Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος προσπάθησε στις 3 Δεκεμβρίου 2024 να ανατρέψει τη νόμιμη κυβέρνηση στέλνοντας ένοπλους στρατιώτες στο κοινοβούλιο, βρίσκεται πλέον υπό κράτηση, μαζί με τη σύζυγό του.

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές της Νότιας Κορέας εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης κατά του τέως πρωθυπουργού Χαν Ντουκ-σο, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την υποστήριξη της απόπειρας επιβολής στρατιωτικού νόμου και την ψευδή κατάθεση σε δικαστήριο.

Ελληνοαμερικανικές σχέσεις και εστίαση στη Βόρεια Κορέα

Ο νέος πρόεδρος της Νότιας Κορέας μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον με στόχο τη σύναψη συμφωνιών στον εμπορικό τομέα, αλλά και μια συνεννόηση σχετικά με τη στρατηγική αντιμετώπιση της Βόρειας Κορέας. Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε πρόσφατα δοκιμές αντιαεροπορικών πυραύλων, γεγονός που αυξάνει την ένταση στην περιοχή.

Οι συνομιλίες των δύο ηγετών αναμένεται να επικεντρωθούν στη διατήρηση και ενίσχυση της στρατιωτικής συμμαχίας ΗΠΑ-Νότιας Κορέας, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία των περίπου 28.500 Αμερικανών στρατιωτών στη Νότια Κορέα, στοιχείο-κλειδί για την περιφερειακή ασφάλεια.