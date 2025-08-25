Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα που θα ποινικοποιεί τη βεβήλωση της αμερικανικής σημαίας, συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων καψίματος, σύμφωνα με το Fox News.

Σε ενημερωτικό σημείωμα που επικαλείται το δίκτυο, η σημαία περιγράφεται ως «το πιο ιερό και πολυαγαπημένο σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών», ενώ η βεβήλωσή της θεωρείται «μοναδικά και εγγενώς προσβλητική και προκλητική πράξη», εκφράζοντας «περιφρόνηση και εχθρότητα προς το έθνος».

Αν η κίνηση επιβεβαιωθεί, αναμένεται να αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από την ελευθερία της έκφρασης, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο στο παρελθόν έχει αποφανθεί ότι το κάψιμο της σημαίας προστατεύεται από την Πρώτη Τροπολογία.

Με πληροφορίες από το Reuters