Σεισμική ανησυχία επικρατεί στη δυτική Τουρκία έπειτα από τρεις διαδοχικούς σεισμούς που σημειώθηκαν στην επαρχία Μπαλίκεσιρ, με ισχυρότερο αυτόν των 4,8 Ρίχτερ. Το περιστατικό επαναφέρει μνήμες πρόσφατου σεισμού των 6,1 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή στις 10 Αυγούστου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την τουρκική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD), η πρώτη δόνηση, μεγέθους 4,8 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 21:58 το βράδυ, ενώ ακολούθησαν ακόμη δύο σεισμοί μεγέθους 4,2 και 4,3 Ρίχτερ, στις 22:00 και 22:14 αντίστοιχα.

Επίκεντρο στην περιοχή Σιντίργκι

Το επίκεντρο των σεισμικών δονήσεων ήταν η περιοχή Σιντίργκι, ακριβώς στο ίδιο σημείο όπου είχε εκδηλωθεί και ο προηγούμενος ισχυρός σεισμός του Αυγούστου. Το εστιακό βάθος των δονήσεων προσδιορίστηκε στα 7 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα οι σεισμοί να γίνουν ιδιαίτερα αισθητοί όχι μόνο στην επαρχία Μπαλίκεσιρ, αλλά και σε γειτονικές περιοχές.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, διαβεβαίωσε ότι τα αρμόδια συνεργεία έχουν ήδη ξεκινήσει ελέγχους για τυχόν καταστροφές ή ζημιές σε υποδομές και κατοικίες. Από την πλευρά του, ο νομάρχης Μπαλίκεσιρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, δήλωσε πως «μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί καμία αρνητική κατάσταση», προσδίδοντας έναν τόνο καθησυχασμού στους κατοίκους της πληγείσας περιοχής.