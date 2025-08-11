Ένας άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του και άλλοι είκοσι εννιά τραυματίστηκαν εξαιτίας του σεισμού 6,1 βαθμών ο οποίος έπληξε χθες Κυριακή την επαρχία Μπαλίκεσιρ (δυτικά), ανακοίνωσαν οι αρχές της Τουρκίας.

«Ηλικιωμένος 81 ετών» απεβίωσε «λίγη ώρα αφού διασώθηκε», ανασύρθηκε από τα συντρίμμια, εξήγησε σε δημοσιογράφους ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, που μετέβη στην πόλη Ζέντερ (σ.σ. Κάρσεαι στα αρχαία ελληνικά).

Κάμερα σπιτιού κατέγραψε τη στιγμή του σεισμού στην Τουρκία

Balıkesir merkezli 6,1 büyüklüğündeki #deprem çevre illerde de hissedildi. pic.twitter.com/eLdcsghknG — TRT HABER (@trthaber) August 10, 2025

«Δόξα τω Θεώ, κανένας από τους 29 τραυματίες δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση», πρόσθεσε ο υπουργός.

Σε χωριά γύρω από τη Ζέντερ, δεκαέξι κτίρια, τέσσερις κατοικίες και δώδεκα εγκαταλελειμμένα κτίρια, κατέρρευσαν χωρίς να υπάρχουν θύματα, πάντα σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Γερλίκαγια.

Ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ανασύρθηκε από τα συντρίμμια τριώροφου κτιρίου, όπου κατοικούσαν έξι άνθρωποι, στο κέντρο της Ζέντερ, μετά την κατάρρευσή του.

«Με ακούει κανείς;» κραύγαζαν διασώστες προτού αφουγκραστούν για επιζώντες στα συντρίμμια, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε απευθείας τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Ο σεισμός, που σημειώθηκε στις 19:53 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), έγινε αισθητός σε αρκετές άλλες δυτικές πόλεις της χώρας, ανάμεσά τους στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη, ανέφερε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD).

Καταγράφτηκαν τουλάχιστον είκοσι αισθητές μετασεισμικές δονήσεις, μεγέθους 3,5 ως 4,6 βαθμών, κατά την ίδια πηγή.

Balıkesir Sındırgı’daki #depremde yıkılan binadan bir yaralı daha çıkarıldı. pic.twitter.com/EO04dr5RNn — TRT HABER (@trthaber) August 10, 2025

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν 319 διασώστες και κέντρο άμεσης βοήθειας έλαβε 24 κλήσεις για ζημιές, πάντα σύμφωνα με το AFAD.

Σεισμός 5,8 βαθμών είχε προκαλέσει έναν θάνατο και εξήντα εννιά τραυματισμούς στη νοτιοδυτική Τουρκία τον Ιούνιο.

Η νοτιοδυτική Τουρκία προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τον φοβερό σεισμό του Φεβρουαρίου του 2023 που άφησε πίσω τουλάχιστον 53.000 νεκρούς και προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στην Αντάκια, την αρχαία Αντιόχεια.