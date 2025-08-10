Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ συγκλόνισε το βράδυ της Κυριακής την δυτική Τουρκία καθώς προκάλεσε καταρρεύσεις κτιρίων στο Μπαλίκεσιρ.

Τον σεισμό που έγινε αισθητός από την Κωνσταντινούπολη μέχρι τη Ρόδο, ακολούθησαν μετασεισμοί μεγαλύτεροι από 4 Ρίχτερ.

Ο σεισμός είχε εκτιμώμενο εστιακό βάθος 11 χιλιόμετρα. ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου, ανέφερε ότι η σεισμική δόνηση σημειώθηκε νοτιοανατολικά από το Μπαλίκεσιρ και πως είναι τυπικός για την περιοχή της Δυτικής Ανατολίας και δεν θα επηρεάσει την Ελλάδα.

Τι ανέφερε ο Ευθύμης Λέκκας

Ο Ευθύμης Λέκκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μιλώντας στο in τόνισε ότι δεν προέρχεται από το ρήγμα της Ανατολίας και δεν επηρεάζει τα ελληνικά ρήγματα με οποιονδήποτε τρόπο.

#BREAKING 6.2 earthquake hits Balıkesir, Turkey causing damage. pic.twitter.com/5fPPf5kJPG — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) August 10, 2025