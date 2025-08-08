Σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους της Εύβοιας το βράδυ της Πέμπτης, λίγο πριν από τις 9. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του Αλιβερίου. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή όχι μόνο στην Εύβοια, αλλά και σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Τις τελευταίες ημέρες, παρατηρείται έντονη σεισμική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των πολιτών αλλά και της επιστημονικής κοινότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις χθες, αργά το βράδυ, είχε καταγραφεί ακόμη ένας σεισμός, μεγέθους 3,4 Ρίχτερ, στην ίδια περίπου περιοχή του Αλιβερίου.

Ανησυχία στους κατοίκους και διαρκής παρακολούθηση από σεισμολόγους

Η σημερινή δόνηση αποτελεί την ισχυρότερη που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στην Εύβοια, με αποτέλεσμα να ενταθεί ο προβληματισμός των σεισμολόγων. Οι ειδικοί παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τη διαρκή σεισμική δραστηριότητα, αναλύοντας τα δεδομένα για τυχόν περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Όπως υπογραμμίζουν, «μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί».