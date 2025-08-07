Ένας ακόμη ασθενής σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου, προκαλώντας ωστόσο ανησυχία στους κατοίκους, καθώς ήταν ο δεύτερος που σημειώθηκε στην περιοχή μέσα σε λίγες ώρες.

Συγκεκριμένα, η νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 22:16, περίπου 5 ώρες μετά τον προηγούμενο, που είχε ένταση 3,1 Ρίχτερ. Και αυτός ο σεισμός μάλιστα είχε επίκεντρο κοντά στην Ερέτρια, όπου σημειώθηκε ο προηγούμενος σεισμός και συγκεκριμένα 11 χλμ. δυτικά-βορειοδυτικά του Αλιβερίου, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 18 χλμ.

Σύμφωνα με το evima.gr, κάτοικοι του Αλιβερίου, της Αμαρύνθου και της Ερέτριας ανέφεραν ότι η νέα σεισμική δόνηση ήταν ιδιαίτερα αισθητή και είχε βουητό. Μάλιστα στις 22:22 ακολούθησε και άλλη δόνηση έντασης 2,8 της κλίμακας Ρίχτερ.