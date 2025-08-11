Ο μηχανικός γεωλόγος – γεωφυσικός, δρ. Οσμάν Μπεκτάς, απηύθυνε προειδοποίηση για τη σεισμικότητα στη Θάλασσα του Μαρμαρά, υπογραμμίζοντας ότι η γεωφυσική δομή της περιοχής καθορίζει τις δονήσεις που εκδηλώνονται εκεί. Μετά τον πρόσφατο σεισμό των 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία, τόνισε ότι οι τεκτονικές τάσεις που τον προκάλεσαν θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται.

«Ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ δεν αποτελεί το τελικό στάδιο του αυξανόμενου σεισμικού συμπλέγματος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δόνηση σημειώθηκε στο λεγόμενο «σύμπλεγμα σεισμών Ουσάκ», το οποίο, όπως υπενθύμισε ο Μπεκτάς, είχε προκαλέσει τον ισχυρό σεισμό των 7,2 Ρίχτερ στο Γκεντίζ το 1970. Είχε μάλιστα προειδοποιήσει ήδη από τον Μάιο για τον κίνδυνο που παρουσιάζει η γραμμή του ρήγματος Simav, εξηγώντας ότι μια σεισμική δόνηση σε αυτό θα μπορούσε να μεταφέρει τάση κατά μήκος του.

Δημοσιεύοντας έναν γεωφυσικό χάρτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο οι γεωλογικές διαφοροποιήσεις κάτω από τη Θάλασσα του Μαρμαρά επηρεάζουν τη σεισμική δυναμική της περιοχής.

SINDIRGI DEPREMI HANGİ FAYI TETIKLEYEBILIR ? Simav ve Gediz faylarının oluşturduğu Uşak fay bloğu kenarlarında 1969,1970,1971,1995,2002 yıllarında M 6-7 depremlerini birkaç yıl gecikmeli stres transferiyle oluşturmuştur. Blok kenarlarına, özellikle batısı Manisaya dikkat ! pic.twitter.com/FeHUlWVUgJ — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) August 10, 2025

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα υπεράκτια ρήγματα συνήθως δίνουν σεισμούς μικρότερους των 7 Ρίχτερ, ενώ τα χερσαία μπορούν να προκαλέσουν ισχυρότερες δονήσεις. Αυτό οφείλεται στο ότι ο μανδύας κάτω από τη Θάλασσα του Μαρμαρά βρίσκεται πιο κοντά στην επιφάνεια, είναι θερμότερος και μειώνει το πάχος της λιθόσφαιρας σε περίπου 10 χλμ., με αποτέλεσμα τα ρήγματα να αποδυναμώνονται και να εκτονώνουν συχνά ενέργεια με μικρότερους σεισμούς.

Αντιθέτως, στις χερσαίες περιοχές ο γήινος φλοιός είναι παχύτερος (περίπου 17 χλμ.) και ψυχρότερος, γεγονός που «κλειδώνει» τα ρήγματα, οδηγώντας σε ξαφνική απελευθέρωση μεγάλης ποσότητας ενέργειας και σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ, όπως αυτός της Νικομήδειας το 1999.

TÜMÖR GİBİ BÜYÜYOR, BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK UŞAK merkezli, kuzeyden Simav Fayı,Güneyden Gediz Fayı ile sınırlı olan UŞAK BLOĞU 1969-2025 yılları arasında 6 büyük (M 6-7)deprem üretdi. Deprem kümesi bloğu oluşturan fayların karşılıklı stres transferiyle gerçekleşti. Sındırgı 6,1 — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) August 11, 2025

Ο Μπεκτάς εξήγησε ότι το μπλοκ Ουσάκ οριοθετείται από το ρήγμα Simav στα βόρεια και το ρήγμα Gediz στα νότια, και έχει δώσει έξι μεγάλους σεισμούς από το 1969 έως το 2025, εξαιτίας της αμοιβαίας μεταφοράς τάσεων μεταξύ των ρηγμάτων του. Εκτίμησε ότι η σεισμική δραστηριότητα θα επεκταθεί προς τη Μανίσα και την Ιζμίρ στα δυτικά, προς τις περιοχές Aydın – Muğla στα νότια και προς Ισπάρτα – Afyon στα ανατολικά, ως αποτέλεσμα της συνεχούς παραμόρφωσης του Αιγαίου.

Το ρήγμα του μπλοκ Ουσάκ, σχηματισμένο από τις ζώνες Simav και Gediz, έχει προκαλέσει σεισμούς μεγέθους 6-7 Ρίχτερ τα έτη 1969, 1970, 1971, 1995 και 2002, με καθυστερημένη μεταφορά τάσης κατά περιόδους. Ο καθηγητής κατέληξε προειδοποιώντας: «Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα άκρα του ρήγματος, ειδικά δυτικά της Μανίσα».